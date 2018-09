Ouganda: Bobi Wine demande à Yoweri Museveni de «respecter les droits des Ougandais»

Depuis un an, cette figure populaire est devenue le porte-parole d'une jeunesse pauvre qui ne se reconnaît plus dans le régime. Et il n'entend pas baisser les bras, malgré son inculpation pour trahison. « La nation vous a toujours regardé avec respect. Il n'est pas trop tard Mr le président de faire ce qui est juste. Il n'est pas trop tard pour nous écouter, pas trop tard pour sauver ce que vous avez apporté à ce pays. Donc s'il vous plaît, faites ce qui est juste. », a-t-il plaidé ce lundi matin. Selon la police, Bobi Wine n'est pas aux arrêts, mais son passeport lui a été retiré.

« Je veux que vous sachiez, monsieur le président, que tout comme il fut un temps où vous n'étiez pas au pouvoir, il viendra un temps où vous ne serez plus au pouvoir », a-t-il prévenu, avant de demander à Yoweri Museveni de « traiter les gens de la façon » dont il souhaite être traité et de « respecter les droits des Ougandais ».

L'ancien chanteur populaire a directement interpellé le dirigeant ougandais, au pouvoir depuis 30 ans : « A plusieurs reprises, vous avez dit que vous vous considériez comme notre grand-père, mais la façon dont on nous traite, dont on nous brutalise ne correspond pas à comment un grand-père se comporte ».

