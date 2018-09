Cote d'Ivoire: 73e assemblée générale de l'Onu - Duncan attendu ce lundi à New-York

Photo: ONU/Kim Haughton

La 73e Assemblée générale des Nations Unies rend hommage à la mémoire de l'ancien Secrétaire général, Kofi Annan décédé le 18 août 2018

Annoncé pour samedi puis dimanche, le vice-Président ivoirien Daniel Kablan Duncan, est finalement attendu à New-York ce lundi.

Le vice-Président qui représente le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, à la tribune de l'Onu, prendra part aux travaux qui commencent en ce lundi par un évènement de haut niveau organisé par le Président Américain Donald Trump sur le thème « Appel à l'action sur le problème mondial de la drogue ».

Au cours de cette assemblée où chaque État membre a une voix égale et un vote unique, plusieurs questions seront abordées. Prenant en compte un large éventail de questions de politique internationale, le budget de l'Onu est adopté, tout comme les membres non permanents du Conseil de sécurité. L'Assemblée va aussi choisir officiellement celui qui occupe le poste le plus élevé du Secrétariat : le Secrétaire général.

Il est également prévu sur l'agenda de ce lundi, l'adoption d'une déclaration politique pour la paix en l'honneur de Nelson Mandela. En décembre 2017, l'Assemblée générale a décidé de tenir une réunion plénière de haut niveau sur la paix dans le monde en l'honneur du centenaire de la naissance du premier président élu démocratiquement par l'Afrique du Sud, Nelson Mandela.

Le texte déclare la période 2019-2028 Décennie de paix Nelson Mandela et appelle tous les dirigeants mondiaux à « rendre l'impossible possible » et à « redoubler d'efforts pour poursuivre la paix et la sécurité internationales, le développement et les droits de l'homme ».

Le débat général de cette année qui sera axé sur le leadership mondial et les responsabilités partagées, s'ouvre demain mardi. Autour du thème : « Faire en sorte que l'ONU soit pertinente pour tous : leadership mondial et responsabilités partagées pour des sociétés pacifiques, équitables et durables ».

Dans sa lettre expliquant le choix de cette année, la Présidente de l'Assemblée, María Fernanda Espinosa, a invité les dirigeants du monde à commenter la « pertinence continue » de l'ONU et « l'importance d'une vision commune ». Le débat commencera le 25 septembre et durera six jours.

L'Assemblée générale abordera des dizaines d'autres problèmes mondiaux cruciaux et les mettra au premier plan de la scène géopolitique mondiale. Il s'agit, entre autres, d'une réunion de haut niveau sur le financement du Programme de développement durable à l'horizon 2030; un événement pour renouveler l'engagement international et Action pour le maintien de la paix, une manifestation parallèle de haut niveau sur la violence, un session de haut niveau pour «mettre fin à la tuberculose », ainsi qu'une série d'autres événements sur le thème de l'humanitaire.