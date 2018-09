Togo: Crise politique - Est-on enfin sur la bonne voie ?

Ce pays est le seul mouton noir de la sous-région. Au président togolais donc de faire don de sa personne, s'il aime vraiment son peuple, en déclarant solennellement, et ce pendant qu'il est temps, qu'il se retirera du pouvoir à la fin de son mandat. Et si c'est le prix à payer, ce n'est pas cher payé.

En clair, elle veut qu'il débarrasse illico presto le plancher, à partir à la fin de son second mandat en 2020. Mais la majorité présidentielle ne l'entend pas de cette oreille et lutte de toutes ses forces pour sauver le fauteuil du chef de l'Etat, au-delà même de 2020.

En ce qui concerne la composition de la CENI, il faut noter que le principe acquis est de 5 représentants de l'opposition parlementaire, 5 représentants de la majorité parlementaire, 6 représentants des partis extraparlementaires et de la société civile. Et l'opposition parlementaire consent à désigner ses représentants d'ici au 30 septembre 2018. Alors, est-on enfin sur la bonne voie vers la sortie de crise ?

En ce moment, la classe politique togolaise est en train de faire renaître l'espoir pour tous ceux qui affichaient un certain pessimisme face à la crise socio-politique dans laquelle est plongé le pays depuis des mois et qui a connu des pics avec les bains de sang qui auront marqué la répression violente des marches de l'opposition.

