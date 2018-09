Gabon: Des intellectuels fustigent le coût élevé des contentieux électoraux

Depuis le 29 juin, les recours - auparavant gratuits - sont devenus payants à la Cour constitutionnelle qui réclame désormais la somme de 5 millions de francs CFA, environ 7.623 euros à tout candidat qui souhaiterait contester une élection présidentielle et 500.000 FCFA, soit 762 euros pour une procédure concernant un député ou un sénateur. Une mesure jugée injuste et irréaliste par des intellectuels gabonais, d'autant que le salaire mensuel moyen au Gabon est estimé à d'environ 300.000 FCFA (458 euros), ajoutent les signataires de la Tribune.

Selon les signataires de cette Tribune : "Il est incompréhensible et moralement inacceptable que l'institution qui juge, en dernier ressort, de la régularité et de la validité des élections impose une sélection par l'argent des recours contentieux susceptibles d'être présentés devant elle".

