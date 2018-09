Guinée: Les conseils communaux seront installés à partir du 05 octobre prochain

Huit mois après depuis la tenue des élections communales en Guinée, les conseils communaux seront enfin installés à partir du 05 octobre prochain selon le président de la commission chargée des négociations de la crise politique, général Bourema Condé.

Cette annonce a été faite lundi 24 septembre 2018 au Ministère de l'Administration du Territoire et la Décentralisation à l'occasion d'un point de presse animé par le ministre Bourema Condé pour le lancement des couleurs des festivités de l'an 60 de l'indépendance du pays prévues le 02 octobre 2018.

Selon lui, l'arrêté 73, 13 du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation portant l'installation des conseils communaux et élections de leur exécutif. Le ministre vue la constitution, vue la loi, vu le décret portant attribution et organisation du ministère, vue les nécessités de service arrête, conformément aux dispositions de l'article 132 du code révisé des collectivités locales, les conseils communaux élus sont convoqués pour leur mise en place et l'élection de leur exécutif.

« La session pour la mise en place des conseils communaux et l'élection de leur exécutif aura lieu à partir du 05 octobre 2018. Les gouverneurs de région, les préfets et les sous-préfets sont chargés chacun à ce qui le concerne de l'application correcte du présent arrêté. Le présent arrêté qui prend effet à porter de sa date de signature se enregistré et publié au journal officiel de la République », a-t-il déclaré.

L'installation des conseils communaux a perduré tout ce temps suite au contentieux électoral qui a été enregistré lors des communales du 04 février dernier.

L'utilisation abusive du carburant par des autorités guinéennes

La guinée est confrontée actuellement à une crise sociale suite à l'augmentation du prix du carburant à la pompe depuis près d'un mois. Cette situation inquiète les pauvres citoyens qui paie le prix sur la hausse du prix des denrées alimentaires. Malgré tous les avantages que les cadres de l'administration bénéficient, les autorités guinéennes n'ont [... ]...

EDG : les clients crient aux magouilles financières Ce jeudi 26 juillet 2018, notre rédaction a approché des clients d'Electricité de Guinée (EDG) à l'agence de Kipé sise à Nongo dans la commune de Ratoma. Très mécontents, ces clients étaient venus s'acquitter de leurs obligations. Sur pieds depuis 9h, dans une longue file, ces clients se confient. Selon le constat de Thierno Madiou [... ]...

Conakry ville propre : la deuxième journée prévue ce samedi juillet Comme promis par le gouvernement depuis l'arrivée d'Ibrahima Kassory Fofana comme premier ministre, le dernier samedi de chaque fin du mois, la deuxième journée de la campagne Conakry ville propre est prévue ce samedi 28 juillet 2018. Lancée depuis le mois dernier par le premier ministre, chef du gouvernement, la campagne avait marqué la présence [... ]...