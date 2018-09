Burkina Faso: Yacouba Sawadogo, l'homme qui a sauvé des milliers de paysans

En guise de reconnaissance, le prix Right Livelihood a été décerné à Yacouba Sawadogo. Un prix créé depuis 1980, par Jakob von Uexkull, un Germano-Suédois qui fut parlementaire européen pour les Verts, après le refus de la fondation Nobel de créer des prix pour l'Environnement et le Développement. Mais le combat de Yacouba Sawadogo ne se limite pas à créer la forêt mais à la protéger aussi. "Nous ne devons pas être les ennemis de la nature. Personne ne s'occupe de nos forêts. La population a grandi et les forêts souffrent. Certaines personnes font de nos forêts ce qu'elles veulent. Elles les détruisent. Si vous coupez 10 arbres par jour et ne plantez pas d'autres dans l'année, nous irons vers la destruction", explique Yacouba.

Sa méthode, c'est le Zaï : une technique de préparation de la terre, avant l'hivernage. Il consiste de creuser et de remplir le sol de fumier, construire des murailles pour retenir la pluie et de planter des arbres. Le seul moyen de combattre la famine indique M. Sawadogo.

