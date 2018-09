Afrique: Al Masry brise le rêve de l'USM Alger

Avec l'Union Sportive de la Médina d' Alger, c'est toujours le même scénario. Le club a encore échoué encore à décrocher cette consécration qu'il convoite depuis plus de vingt-cinq ans. Le choc est dur à avaler pour les Algérois qui, en dépit de la délocalisation du match à Sétif (300 kilomètres à l'est d'Alger), avait mobilisé près de 20 000 supporters qui avaient effectué le déplacement pour soutenir leur préféré.

Un but qui fait tout sauf l'affaire des Usmistes qui sont désormais obligés de marquer trois buts s'ils veulent se qualifier. Ce qu'ils ne réussiront pas. Et, au bout des quatre-vingt-dix minutes le score de la partie n'aura pas changé. Deuxième match entre les deux équipes et deuxième victoire d'Al masry (2-1, 1-0).

Trop de précipitation chez les joueurs de l'USMA. Malgré un petit d'un but de retard, les Rouge et noir voulaient à tout prix marquer d'entrée. En face, l' équipe d'Al Masry s'est regroupée derrière, autour de son gardien, Ahmed Masoud Abdelwahab.

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.