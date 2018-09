Cameroun: Paul Biya évite de se rendre dans les régions anglophones

Dans les deux provinces anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, les activités de campagne électorale sont restreintes entre 6H et 18H locales à cause du couvre-feu en vigueur. Craignant des attentats terroristes, le Premier ministre, Philémon Yang, a conseillé aux militants du parti au pouvoir, le RDPC, d'éviter les rassemblements publics et de mener une campagne de porte à porte. Il a cependant invité tous les candidats à battre campagne dans les zones anglophones.

"Le chef de la campagne régionale du RDPC du nord-ouest, le Premier ministre Philémon Yang est sur le terrain. Il a tenu un meeting. Vous avez suivi également le Premier ministre, Musonge (Ndlr, l'ancien Premier ministre anglophone Peter Mafani Musonge), qui se déploie dans le sud-ouest. Donc, la campagne se déroule normalement dans le sud-ouest et le nord-ouest. Des incidents ne peuvent pas paralyser le déroulement de la campagne", a déclaré à la DW, Jacques Fame Ndongo, l'un des porte-parole du candidat-président, le secrétaire à la Communication du Comité central du Rassemblement démocratique du Peuple camerounais, qui est aussi chef de la délégation régionale de campagne du candidat Paul Biya, dans la région du sud et Ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun.

