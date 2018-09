Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - 736 pandores disent ' oui ' à l'appel de la nation

Quant au colonel Omer Marie Bruno Tapsoba, chef d'Etat-major de la gendarmerie nationale, il a indiqué que la 44e promotion va être déployée dans les unités et services de la gendarmerie afin de renforcer leurs capacités. Chose qui, de son avis, va contribuer à faire face à la menace terrorisme que connaît le pays. La cérémonie de sortie a été ponctuée par les démonstrations des aptitudes acquises au cours de la formation et d'un défilé des différents corps de la gendarmerie.

Les désormais Maréchaux des logis (MDL) se sont engagés à défendre l'intégrité du territoire avec « courage et loyauté dans la sueur et comme dans le sang ». « Pour la patrie, la loi et l'honneur, chère 44e promotion, disons oui à l'appel de la nation, ensemble hissons haut son flambeau », ont fredonné les pandores au cours de l'exécution de l'hymne de la 44e promotion de l'Ecole nationale des sous-officiers de gendarmerie.

Composé de 736 gendarmes dont 25 filles, cette promotion a choisi comme nom de baptême « Dévouement et sacrifice ». Jugés aptes à servir dans la gendarmerie nationale, les nouveaux pandores viennent ainsi renforcer les rangs de l'armée. La cérémonie de sortie a eu lieu, le vendredi 21 septembre 2018 au camp Ouezzin- Coulibaly de Bobo-Dioulasso, sous la présidence du ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, Jean Claude Bouda.

Après deux ans de formation pratique et théorique, l'Ecole nationale de sous-officiers de gendarmerie (ENSOG) a mis à la disposition de la nation, de nouveaux gendarmes. La 44e promotion des sous-officiers de gendarmerie a fait un taux de réussite de 99,86% avec 14 redoublants, 1 élève recalé, et 3 radiés, selon le commandant de l'ENSOG, le capitaine Kitri Stéphane Sessouma.

