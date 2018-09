Congo-Brazzaville: Aviation civile - Aerco formule la demande de certification des aéroports du pays

En rappel, le travail lié au processus de certification avait débuté il y a environ deux ans. Aerco a engagé la mise en norme des procédures depuis plusieurs mois. Et, selon Jean Michel Ratron, il faut encore à peu près un an pour boucler la procédure de certification. Il est possible d'y arriver avant une année.

« Il y a des critères qui sont fixés par l'Organisation internationale de l'aviation civile qui porte à la fois sur les installations, les procédures de la gestion, de la sécurité et de la sureté de manière à ce que les passagers qui utilisent les plates-formes aéroportuaires puissent voyager sans problème au plan national et international », a indiqué le directeur général d'Aerco.

