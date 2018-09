Burkina Faso: Financement des PME - les grandes entreprises à la rescousse des plus petites

Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a lancé, le 19 septembre 2018 à Ouagadougou, la campagne d'appel à souscriptions pour la mise en œuvre du projet : « Initiative pour le renforcement du capital productif de 130 petites et moyennes entreprises/petites et moyennes industries » dans les 13 régions du Burkina. Le projet vise à doter les PME en équipements modernes de production et à renforcer leurs capacités managériales.

Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent plus de 80% du tissu économique burkinabè et constituent de véritables vecteurs de croissance économique, de création de richesses et d'emplois. Cependant, du fait de leur faible accès au financement et aux équipements modernes, elles peinent à jouer pleinement ce rôle. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat (MCIA) veut apporter une réponse à ces contraintes, qui pèsent sur les PME.

A cet effet, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), il a lancé, mercredi 19 septembre 2018 à Ouagadougou, un appel à souscriptions pour la mise en œuvre du projet dénommé : « Initiative pour le renforcement du capital productif de 130 petites et moyennes entreprises/petites et moyennes industries (IRCP-PME/PMI) » dans les 13 régions du Burkina, à raison de 10 entreprises par région.

L'objectif global du projet est d'accroître les capacités de transformation, de création d'emplois et de richesses des PME dans les différentes régions du Burkina, pour la valorisation des matières locales conformément aux orientations du gouvernement déclinées dans le Plan de développement économique et social (PNDES), a souligné le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Harouna Kaboré. Il s'agit de doter les entreprises bénéficiaires de l'initiative en équipements modernes de production et de renforcer leurs capacités en matière d'utilisation des technologies et en techniques managériales.

Un financement innovant

L'IRCP-PME/PMI s'adresse aux jeunes entrepreneurs et aux associations ou groupements de femmes des régions évoluant dans la transformation des matières locales et dans l'artisanat. Les critères de sélection des bénéficiaires sont le fort potentiel de création d'emplois et de richesses, la fiabilité de l'entreprise, ses besoins en équipements.

D'un coût global de 866 millions de francs CFA, la singularité de l'IRCP-PME/PMI provient de son mode de financement qui sera assuré par le secteur privé, en l'occurrence les grandes entreprises. « La particularité de cette initiative réside dans le fait que les ressources pour son financement sont prévues pour être mobilisées auprès des opérateurs économiques, des donateurs, des mécènes et « business angels » patriotes, engagés dans le soutien et la promotion de l'entreprenariat, la création de valeur ajoutée, le développement local, la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes et des femmes au Burkina Faso », a confié le ministre Kaboré.

A l'en croire, les annonces d'intentions de souscriptions, à ce jour, s'élèvent à plus de 300 millions de francs CFA. Au cours de la cérémonie de lancement de l'appel à souscriptions, la Maison de l'entreprise du Burkina Faso et Orange Burkina ont remis symboliquement leurs contributions, respectivement de 2 millions et de 10 millions de FCFA, au ministre du Commerce. A cela s'ajoute l'apport de la MABUCIG, qui a déjà viré sa contribution de 10 millions de FCFA dans les comptes du projet, a laissé entendre son directeur général.

Des équipements modernes pour les PME

Harouna Kaboré a lancé un appel à l'esprit de développement participatif, à la solidarité agissante et au patriotisme des grands opérateurs économiques burkinabè pour le succès de l'initiative qui participe à la volonté de diversification des mécanismes de financement des petites et moyennes entreprises, conformément à la loi d'orientation sur les PME.

Tout en saluant le lancement de l'IRCP-PME/PMI, la Chambre du commerce s'est engagée à accompagner le MCIA dans la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. « Nous sommes satisfaits de cette belle initiative qui va contribuer à soutenir, d'une manière substantielle, nos opérateurs économiques dans les régions. Nous allons accompagner le ministère du Commerce, en incitant les opérateurs à soutenir le projet car, il est du rôle de la CCI-BF de soutenir de telles initiatives qui vont contribuer à aider ceux qui sont dans l'informel, dans le besoin », a affirmé le représentant de la CCI-BF, Mahamadi Ouédraogo.

Le projet entre dans sa phase opérationnelle le jeudi 20 septembre 2018, à Djibo, à travers la remise d'équipements modernes de production à 10 PME de la région du Sahel. A la suite de cette région, l'IRCP-PME/PMI se déploiera progressivement dans les autres régions du Burkina, suivant les entrées des souscriptions, a précisé le ministre. Pour toutes les bonnes volontés qui désirent souscrire, ils peuvent le faire dans les comptes bancaires du projet domiciliés à Bank of Africa (BOA Burkina) et à Coris Bank International Burkina Faso.