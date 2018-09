Burkina Faso: Retrait des enfants et des femmes de la rue - L'AN donne 5 millions F CFA

Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, a bénéficié dans le cadre de l'opération de retrait des enfants et des femmes en situation de rue, d'un soutien financier de 5 millions F CFA de l'Assemblée nationale (AN), le vendredi 21 septembre 2018 à l'hémicycle.

Le président de l'Assemblée nationale(AN), Alassane Bala Sakandé, est satisfait de l'opération de retrait des enfants et des femmes en situation de rue. Il l'a fait savoir à la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Laurence Ilboudo, à l'issue des échanges à l'hémicycle, le vendredi 21 septembre 2018. Pour ce faire, il a, au nom de l'ensemble des députés, octroyé un chèque de 5 millions de F CFA pour accompagner l'initiative.

Selon Alassane Bala Sakandé, la ministre en charge de la solidarité nationale fait un travail formidable avec l'opération salutaire qu'elle a initiée. « Il est vrai, notre rôle est de contrôler l'action gouvernementale, mais lorsqu'il y a des initiatives de ce genre, nous nous devons les accompagner. C'est pourquoi, l'AN a apporté sa modeste contribution », a-t-il justifié.

Conscient que ce geste ne peut pas régler totalement la question, le président du parlement burkinabè a signifié qu'il s'agit de montrer à l'opinion publique que tout ce qui concerne la population du Burkina Faso interpelle l'AN.

La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Laurence Ilboudo, a traduit sa gratitude à l'ensemble des députés à travers son président Alassane Bala Sakandé pour leur accompagnement et leur intérêt à cette opération majeure, première pour le pays. « Aujourd'hui, nous passons à une autre étape, celle d'orientation de ces enfants d'ici la semaine prochaine. Nous allons commencer à les sortir de notre site d'accueil d'urgence pour les orienter, soit dans des milieux scolaires, soit dans des centres de formation », a-t-elle souligné.

Elle a rappelé que son département a pu retirer 1300 personnes de la rue dont 900 enfants et plus de 300 femmes. 215 enfants ont été sédentarisés et 410 personnes sont reparties volontairement dont des travailleuses de sexe, a expliqué la ministre.

Pour la ministre Ilboudo, la dernière tranche d'autonomisation de ces enfants va consister à leur doter de kits de sortie à l'issue de leur formation, leur octroyer chacun un petit pécule de 10 000 F CFA par mois et leur assurer un accompagnement psycho-social dans leurs lieux de résidence. « En ce qui concerne les femmes, nous avons demandé une formation à leur intention le temps de se stabiliser et bénéficier également d'un accompagnement psycho-social et 15 000 F CFA par mois pour le moment », a-t-elle mentionné.