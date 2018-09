Burkina Faso: Assemblée générale du MPP - « L'opposition politique restera dans l'opposition encore 50 ans », dixit Paul Kaba Thiéba

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a organisé une Assemblée générale le 22 septembre 2018 à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Une occasion pour les responsables du parti au pouvoir de muscler le discours contre l'opposition politique et d'inviter leurs militants à resserrer les rangs dans la perspective des compétitions électorales à venir.

« L'opposition (politique) restera à l'opposition pendant encore 50 ans ». C'est le « coup de geule » que le Premier ministre a lancé à l'opposition politique, l'UPC notamment, lors de l'Assemblée générale du MPP dans la matinée du 22 septembre 2018. Le Premier ministre qui a parlé des performances du gouvernement aux militants de « son parti » leur a fait comprendre que la politique de son gouvernement, c'est de s'occuper des plus faibles dans la cité.

Raison pour laquelle les programmes d'emplois des jeunes, la gratuité des soins pour les femmes enceintes ainsi que les enfants de moins de 5 ans par exemple, dit-il. « Quand j'écoute l'opposition, dit-il, je me demande si on est tous au Burkina Faso ». Il rappelle à qui mieux mieux que l'armée nationale est aujourd'hui une force professionnelle, bien équipée et républicaine en construction, alors qu'il n'y a pas longtemps cette armée était délaissée, sans matériel d'équipement, à son avis.

L'économie était « par terre » en 2016 avec un taux de croissance nul, selon le constat de Paul Kaba Thiéba pour qui ce taux a sensiblement pris l'ascenseur. A l'occasion, il a promis une gouvernance plus vertueuse à l'intention des militants du MPP, avec notamment plus d'emplois pour les jeunes. Un autre orateur à s'adresser aux militants du MPP dans la cuvette de la Maison du Peuple, et non des moindres, c'est le secrétaire exécutif national du parti, Lassané Sawadogo, qui, dans sa caricature, présente le Chef de file de l'opposition politique (CFOP) comme un renard et le MPP comme un corbeau sur un arbre, tenant une proie dans son bec.

Le renard attendant que la proie tombe pour s'en saisir. Une impossible éventualité, à entendre l'homme qui parle, puisque, le MPP est plus renard que le renard. Il a appelé les militants du parti à éviter la division, à s'entendre et à resserrer les rangs pour garantir au parti un dynamisme fort.

Pour le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, 2020-2025 sera pour le MPP et 2025-2030 sera pour la jeunesse et il a appelé les militants du parti à se battre dans cette dynamique. Toutefois, il leur a demandé de la patience pour les changements attendus ainsi que pour leurs aspirations.

Les députés font un bon boulot jusque-là, à l'entendre, et cette dynamique se poursuivra pour le bonheur des populations, selon l'occupant du perchoir. « L'Eternel combattra pour vous et vous, gardez le silence », lance en termes bibliques Simon Compaoré aux militants du parti dont il est le président par intérim. Il a salué la forte mobilisation de toutes les couches socio-professionnelles qui composent le parti.

Une mobilisation qui témoigne de leur engagement constant à œuvrer au renforcement et à l'enraennement du parti, à son avis. Sur le plan sécuritaire, Simon Compaoré a rassuré les militants du parti, leur indiquant ceci : « nous allons préserver l'intégrité du territoire, mieux, nous allons travailler à léguer à la postérité un pays prospère, de paix et de stabilité véritable ».

Il n'a pas manqué de souligner que certains se délectent de la situation que traverse le pays, avant d'inviter les populations à se démarquer de telles personnes. La direction du parti fera des sorties dans les communes les jours à venir pour s'imprégner du niveau d'exécution du programme présidentiel et du PNDES, leur a-t-il confié.