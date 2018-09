Angola: Le vandalisme public est un crime politique - Paulo de Almeida

Luanda — Le commandant général de la police nationale, le commissaire - général Paulo Gaspar de Almeida, a affirmé dimanche, à Luanda, que le vandalisme public, actuellement enregistré dans le pays, était un crime de caractère.

Le commissaire général a tenu ces propos quand il intervenait à l'ouverture de la Première conférence nationale de formation de femmes policières, qui se tient du 23 au 25 ce mois, à l'Institut des sciences criminelles et de la police (Osvaldo Serra Van-Dunem), sous devise "Pour un leadership féminin dans la corporation, formons la femme policière"

Il a souligné que les criminels sabotent pour rendre non réalisables les progrès et le développement du pays.

Du point de vue du commandant en chef de la police nationale, "ces auteurs veulent arrêter les progrès du pays, mais ils ne réussiront pas". Il se dit préoccupé par certains types de crimes qui rongent ces derniers temps le pays, notamment les passionnés violents, l'utilisation d'armes à feu, des vols avec violence, des viols et le vandalisme de biens publics. Le responsable a ajouté que ces criminels créaient un certain sentiment d'insécurité au sein de la population, soulignant que de telles situations seront traitées par les organes compétents pour assurer l'ordre et la tranquillité publique, ainsi que la justice.

«Dès le mois prochain, nous allons développer des activités opérationnelles à grande échelle, avec la participation des administrations locales, des associations civiques et les citoyens patriotes et de bonne foi afin de sauver l'éthique, la civilité et l'autorité de l'Etat», a-t-il indiqué.

Il a noté, cependant, que depuis le début du mois en cours, la police mène des actions opérationnelles pour prévenir et contenir les tendances de croissance de la criminalité en Angola, avec la participation et la collaboration de la femme policière et de toutes les forces de sécurité et de défense.

La rencontre traitera de sujets tels que le travail de la femme policière auprès des communautés, le harcèlement sexuel, l'intimidation des femmes, la violence domestique, le déni de paternité et la fourniture de nourriture, entre autres.