Burkina Faso: Prévention des risques professionnels - Les acteurs prônent l'implication des partenaires sociaux

La 9e édition du Symposium sur l'audiovisuel et la prévention des risques professionnels de Ouagadougou (SYAPRO), a clos ses activités le vendredi 21 septembre 2018 par une batterie de recommandations visant à renforcer la santé et la sécurité au travail.

Mutualiser les efforts afin de trouver des stratégies pour une prévention efficace des risques professionnels. C'était en substance l'objet de la 9e édition du Symposium sur l'audiovisuel et la prévention des risques professionnels de Ouagadougou (SYAPRO) qui s'est tenu au Burkina Faso, du 17 au 21 septembre 2018. Au moment de la tombée des rideaux, la multitude de participants a, après des travaux en plénière sur des thèmes divers, fait des recommandations visant à consolider les actions de la structure.

Il s'agit notamment du renforcement de l'audiovisuel et de la communication dans les programmes de lutte contre les risques professionnels, l'élaboration de documents stratégiques impliquant les partenaires sociaux. Mieux, des recommandations relatives à la formation des ressources humaines afin de renforcer les performances de la structure ainsi que l'appui aux travaux de recherche en sécurité et santé au travail ont été également formulées par les acteurs pour plus de prévention des risques professionnels.

Pour le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Seyni Mahamadou Ouédraogo, président de la cérémonie de clôture, la qualité des échanges et des résultats des cinq jours de travaux sont à saluer. Selon lui, les efforts d'analyse des participants vont permettre d'améliorer la santé au travail et minimiser le risque professionnel.

De ce fait, il a fait savoir que le gouvernement prendra des dispositions afin d'intégrer les recommandations faites. «Nous allons travailler pour la mise en œuvre de vos propositions. Car, les conclusions du SYAPRO 2018 sont pertinentes et les solutions proposées sont en adéquation avec les problèmes du moment », a fait remarquer le ministre Ouédraogo.

De l'avis de ce dernier, le symposium a permis de tracer des lignes pour sécuriser davantage les travailleurs et promouvoir les services publics et privés. Et le thème qui traite de l'apport de l'audiovisuel et de la communication dans la stratégie de prévention des risques professionnels est, selon le gouvernement , pertinent en ce sens que les canaux de communication permettent de mieux sensibiliser.

De son côté, le Directeur général (DG) de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Lassané Savadogo, a rassuré que les participants venus de 12 pays d'Afrique ont fait un diagnostic approfondi sur les maladies professionnelles, les accidents et les risques au travail. « Nous avons débattu de plusieurs thèmes en rapport avec la sécurité au travail afin de rendre le SYAPRO plus opérationnel », a signifié M. Savadogo.

De 1994 à ce jour, les acteurs sont unanimes sur les avancées majeures de l'évènement triennal. Ils comptent de ce fait fédérer les efforts avec les partenaires sociaux pour plus de résultat au grand bonheur du monde du travail et des entreprises. Au sortir du symposium, le concours sur l'audiovisuel (films courts métrages, clips vidéo... ) et les affiches publicitaires, entre autres, ont permis de récompenser plusieurs entreprises.