Angola: Des réalisations du nationaliste Aníbal de Melo exaltées en conférence

Luanda — Les réalisations du nationaliste, homme politique et journaliste Melo Anibal seront mises en évidence dans une conférence, qui se tiendra mardi (25), à 15 heures, dans la salle de conférence du Centre de Presse Anibal de Melo (CIAM), à Luanda, en allusion à célébrations du 101ème anniversaire du patron de cette institution.

Dans une note de presse parvenue lundi à l'Angop, le CIAM souligne que l'activité vise à saluer les réalisation d'Aníbal de Melo, en tant que politique, nationaliste et journaliste de la qualité singulière, qui dans la vie, a fait de ses écrits l'expression vivante des aspirations des opprimés, les armes pour dénoncer des situations injustes et un instrument pour la reconstruction du nouvel Angola.

La conférence, intitulée « La trajectoire du journaliste et nationaliste Aníbal de Melo », est destinée aux jeunes étudiants et à la société civile dans le but d'apporter une réflexion autour du parcours d'Anibal de Melo, ainsi que de clarifier les citoyens, en particulier les nouvelles générations, sur qui était le patron du CIAM et ses réalisations en tant que citoyen qui s'est battu acharnement pour un Angola meilleur et prospère.

C'est la première conférence à réaliser par le Centre de Presse Anibal de Melo Anibal en l'honneur de son patron et fait partie d'un projet de l'institution, dans le but de saluer la figure d'Anibal de Melo et de faire connaître son histoire, marquée par des périodes de succès dans le domaine politique, guérilla et journalistique, s'étant très distingué parmi les nationalistes de son temps, qui ont contribué à écrire l'histoire de l'Angola et de ses leaders historiques.

L'activité comptera sur la participation des militants du MPLA, anciens collègues d'Anibal de Melo dans le parti des camarades, JMPLA, OMA et des membres de diverses organisations de jeunesse et des particuliers.