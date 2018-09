Angola: Le Réseau Femme de la Police Nationale réalise une marche

Dans ce contexte, elle considère que les matières à enseigner dans cette formation permettront d'améliorer les connaissances techniques de la police, en prévoyant une meilleure sécurité des citoyens en général et en particulier de la femme, de l'enfant et de leurs biens.

La vice-présidente du REMPA, Ana Isabel Santana, a déclaré que ces trois jours, les participants à la rencontre discutent des questions telles que le travail de la femme policière auprès des communautés, le harcèlement sexuel, l'intimidation des femmes, la violence domestique, le déni de parentalité, la fourniture de nourriture, autonomisation des femmes en appui à la paix, la traite d'êtres humains, entre autres. À son tour, la présidente du Réseau Femme Policière (REMPA), Elizabeth Ranque Franque a dit qu'on assistait aujourd'hui à la mondialisation de la criminalité et émergence de nouveaux types de crimes, commis de manière de plus en plus sophistiquée.

Luanda — Une marche et démonstration de cavalerie, escadron d'hélicoptères, la brigade canine, appartenant au Réseau de la femme policière (REMPA), s?est déroulée dimanche à Luanda, dans le pavillon polyvalent «Arena do Kilamba ».

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.