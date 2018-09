Angola: Le commerce veut un équilibre entre le marché formel et informel

Luanda — Le ministère du Commerce travaillera sur la réforme des instruments juridiques existants pour jouer son rôle régulateur de manière rigoureuse et efficace, avec la prise de mesures politiques pour la recherche d'un équilibre entre le marché formel et informel, a déclaré vendredi à Luanda , le titulaire du portefeuille, Joffre Van-Dúnem.

Selon le ministre du Commerce, les réformes découlent du fait que l'Exécutif ait opté pour une gouvernance participative, avec partage d'idées et de décisions, afin de veiller à ce que la mise en œuvre des programmes de départements ministériels puisse correspondre aux attentes de la société.

Le gouvernant parlait à l'ouverture de la rencontre de présentation des Règlements sur l'organisation et le fonctionnement des centres logistiques de distribution(CLODs) et Marchés Fournisseurs (MAB), incorporés dans les décrets présidentiels n ° 174 et 177/18, publié dans le Journal officiel des 26 et 31 juillet.

L'adoption du règlement découle de la nécessité d'établir un nouveau cadre juridique pour réglementer les relations commerciales exercées sous forme concentrée et dans un espace physique unique, telles que les actions de commerce de gros, de commerce de détail et d'autres.

Le Centre de logistique et de distribution (Clod) est un lieu doté d'une infrastructure pour soutenir les producteurs, les distributeurs et autres agents économiques qui exercent une activité liée et constituée par des marchés d'approvisionnement, d'entrepôts, de sociétés de distribution et de prestation de services commerciaux autorisés par la loi.

Alors que les marchés d'approvisionnement sont des équipements collectifs en tant qu'unité unique destinée à l'organisation et à la commercialisation de produits alimentaires et non alimentaires, à une consommation quotidienne élevée, visant à alimenter de grands groupes de population.