Angola: Le CICA réfléchit sur "l'explosion du phénomène religieux en Angola"

Il est membre du Forum des Conseils des Eglises de l'Afrique Australe (FOCCISA), de la Conférence des Eglises de toute l'Afrique (CITA) et du Conseil Mondial des Eglises (CMI). Il est également partenaire d'autres Conseils nationaux, ainsi que des Eglises et organisations religieuses à l'étranger.

Pendant trois jours, plus de 120 participants à l'événement se concentreront également sur les thèmes: « L'œcuménisme et l'action sociale de l'Eglise en Angola, comme contribution au développement durable », « La crise économique dans une perspective théologique et sociale, quelle solution? », ainsi que «la nouvelle religiosité populaire et ses conséquences psychosomatiques et sociales en Angola».

Luanda — L'explosion du phénomène religieux en Angola, les causes, les conséquences et la voie de la cohésion pacifique sera l'un des thèmes lors de la 22e Assemblée générale ordinaire du Conseil des Eglises chrétiennes en Angola (CICA) qui se tiendra du 25 au 28 de ce mois, à Luanda.

