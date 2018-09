Burkina Faso: Pôles de croissance - Paul KabaThiéba satisfait de l'état de mise en œuvre

Le Comité national de pilotage des pôles de croissance(CNPPC) a tenu sa première session ordinaire, le vendredi 21 septembre 2018 à Ouagadougou, sous le thème : « Accélérer la préparation des nouveaux pôles de croissance et de compétitivité pour une contribution efficace à la transformation structurelle de l'économie nationale ».

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, apprécie l'état de mise en œuvre des nouveaux pôles de croissance au Burkina Faso. Cette appréciation a été faite lors de la première session ordinaire de l'année du Comité national de pilotage des pôles de croissance(CNPPC), le vendredi 21 septembre 2018 à Ouagadougou. A l'occasion, le comité de pilotage dirigé par Paul Kaba Thiéba, a examiné les résolutions et recommandations prises à la seconde session de 2017.

Selon le directeur général du développement territorial, Martial Wilfried Bassolé, ces résolutions et recommandations concernent entre autres, l'accélération des projets de créations et d'opérationnalisations de nouveaux pôles de croissance, les zones économiques spéciales à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso,la grappe huilerie de Bobo, les technopoles à Ouagadougou et l'amélioration de l'efficacité de l'Autorité de la mise en valeur de la vallée du Sourou (AMVS).

Pour le Premier ministre, l'état de mise en œuvre est satisfaisant. « Entre la 2e session 2017 et la 1re session 2018, nous avons bien travaillé » a-t-il souligné. Lors de cette première session de 2018, a poursuivi Paul Kaba Thiéba, les ministres et les directeurs responsables des pôles de croissance avaient été instruits pour accélérer la mise en œuvre des pôles de croissance.

Le chef du gouvernement a par ailleurs informé que le comité a choisi un site à Tengsoba, dans un village de la commune rurale de Tanghin- Dassouri, pour abriter la prochaine zone économique spéciale de Ouagadougou, sous réserve de l'approbation du conseil des ministres. « Nous prévoyons également de mettre en place une zone économique spéciale pour soutenir l'activité industrielle de Bobo-Dioulasso», a ajouté M. Thiéba.

Aussi, le comité de pilotage a recommandé au cours de la session, la transformation de l'Autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou (AMVS) en société d'économie mixte. Pour Le Premier ministre, cette transformation va permettre à la structure d'investir afin d'augmenter sa production céréalière au pays des Hommes intègres.

La transformation structurelle de l'économie

Le président du comité de pilotage, Paul Kaba Thiéba, a noté que pour garantir la transformation structurelle de l'économie au Burkina Faso, il faut une approche de développement intégré. « Cette intégration se veut à la fois territoriale, intersectorielle et intertemporelle », a-t-il soutenu.

Car dit-il, c'est l'absence de liens étroits entre les activités promues dans les pôles de croissance et les secteurs de transformation qui explique en grande partie, la non-transformation structurelle de notre économie. Le Premier ministre a également rassuré que le processus de mise en œuvre des pôles de croissance du Sourou, de Samendéni et du Sahel, est bien avancé.

A l'en croire, l'élaboration de la stratégie de promotion des pôles de croissance a permis au Burkina Faso d'avoir un référentiel en matière de promotion des pôles de croissance. Ainsi, il a exhorté les membres du comité de pilotage à traduire les résolutions et recommandations en actes concrets sur le terrain, de sorte que lors de leurs prochaines sessions, qu'ils aient un bilan plus expressif et plus concret.