Maroc: L'IPC en baisse pour le deuxième mois d'affilée

Le recul est notamment enregistré à Tanger, Meknès, Tétouan et Rabat, selon le HCP

Selon les données communiquées récemment par le Haut-commissariat au plan (HCP), l'Indice des prix à la consommation (IPC) a connu au cours du mois d'août 2018 une baisse de 0,1% par rapport au mois précédent.

Il s'agit de la troisième baisse de l'année de cet indice, après celles enregistrées en février (0,5%) et plus récemment en juillet (0,9%).

Soulignons que la nouvelle baisse de l'indice des prix à la consommation intervient après quatre mois de hausse d'affilée enregistrée en juin (0,2%), mai (0,5%), avril (0,3%) et mars (0,1%) de cette année. Une évolution qui n'aura été interrompue qu'en juillet dernier.

A en croire l'organisme public, ce nouveau recul s'explique par la baisse de 0,2% de l'Indice des produits alimentaires et la hausse de 0,1% de l'Indice des produits non alimentaires.

A rappeler que le Haut-commissariat avait attribué la baisse de l'IPC du mois précédent (juillet), publié exceptionnellement avant la date convenue, dans le cadre de la Norme spéciale de diffusion des données (NSDD), au recul de 2,2% de l'indice des produits alimentaires et de 0,1% de l'indice des produits non alimentaires.

Selon les chiffres du HCP, les baisses des produits alimentaires observées entre juillet et août 2018 ont concerné principalement les «légumes» (4,8%), le «lait, fromage et œufs» (0,5%), le «café, thé et cacao» et les «huiles et graisses» (0,1%).

Dans une note d'information relative à l'IPC du mois d'août, il apparait en revanche que les prix ont augmenté de 1,5% pour les «fruits», de 1,2% pour les «viandes» et de 1,1% pour les «poissons et fruits de mer».

Pour rappel, les baisses des produits alimentaires observées dans la période juin-juillet avaient concerné principalement les «poissons et fruits de mer» (9,5%), les «fruits» (6,3%), les «légumes» (5,6%), les «viandes» (1,4%) et le «lait, fromage et œufs» (0,7%).

S'agissant des produits non alimentaires, le Haut-commissariat avait également noté, dans sa précédente note d'information, la baisse principalement des prix des «carburants» de 0,2%.

A noter qu'au mois d'août dernier, les baisses les plus importantes de l'IPC ont été enregistrées à Tanger (0,6%), Meknès (0,5%), Tétouan (0,4%), Rabat (0,3%) et Fès et Settat (0,2%). D'après les données statistiques relatives à cette même période, des hausses ont été enregistrées à Al-Hoceima (2,0%), Safi (1,2%), Laâyoune, Guelmim et Dakhla (0,7%).

Au mois de juillet, les baisses les plus importantes de l'IPC avaient été enregistrées à Béni-Mellal (2,3%), à Kénitra (1,8%), Dakhla (1,5%), Oujda et Meknès (1,3%), Laâyoune (1,1%), Casablanca, Guelmim et Settat (1,0%).

Comparé au mois d'août de l'année 2017, le Haut-commissariat a relevé que l'indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 1,7% au cours du mois d'août 2018 et que cette variation est consécutive à «la hausse de l'indice des produits alimentaires de 1,1% et de celui des produits non alimentaires de 1,9%».

En ce qui concerne les produits non alimentaires, l'organisme public a indiqué que les variations vont d'une baisse de 0,3% dans la «communication» à une hausse de 6,5% dans les «biens et services divers».

Dans ces conditions, le Haut-commissariat a estimé que «l'indicateur d'inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois d'août 2018 une hausse de 0,1% par rapport au mois de juillet 2018 et de 0,4% par rapport au mois d'août 2017».

A titre de rappel, signalons que ce même indicateur d'inflation sous-jacente avait connu au cours du mois de juillet 2018 une baisse de 0,2% par rapport au mois de juin 2018 et une hausse de 0,3% par rapport au mois de juillet 2017.