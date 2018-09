Afrique: L'évolution du secteur de l'agroalimentaire au Maroc et dans le continent

La 6ème édition du Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire (CFIA), prévue du 25 au 27 septembre, devra accueillir plus de 480 entreprises et marques issues de différents domaines, ont indiqué les organisateurs.

Organisée conjointement tous les deux ans par la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) et GL event, cette manifestation offre aux professionnels une plateforme de rencontres B to B ciblées dans plusieurs domaines, tels la production, la maintenance, la qualité, les achats et la recherche et le développement, rapporte la MAP.

Les initiateurs s'attendent à recevoir 5.000 visiteurs en provenance de plus de 40 pays pour découvrir les nouveautés de ce salon, placé sous l'égide du ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique et celui de l'Agriculture et de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Selon les organisateurs, les thématiques retenues pour cette édition ont été sélectionnées de manière à couvrir la plupart des problématiques relatives à l'évolution du secteur de l'agroalimentaire au Maroc et en Afrique, telles que les opportunités d'affaires dans les marchés africains, le contrat-programme 2017-2020 des industries agroalimentaires, l'impact du digital sur l'usine agroalimentaire de demain ou encore les nouveautés en termes de R&D.

Ainsi, des experts de l'industrie agroalimentaire partageront leurs connaissances, leur savoir-faire et leurs expériences, dans le but de proposer des solutions et des pistes de réflexion inédites au service des professionnels.

La 5ème édition du CFIA avait accueilli 378 exposants et marques représentées, grands groupes industriels ou PME originaires de 15 pays ainsi que 5.382 participants professionnels issus de 34 nations.