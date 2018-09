Algérie: L'ensemble des agences CNEP reliées au nouveau système d'information centralisé T-24

Ce nouveau système d'information s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de modernisation et de numérisation entreprise par la CNEP-Banque en vue procurer à sa clientèle une meilleure qualité de service, enrichie par une diversification de ses produits bancaires en matière d'épargne et de crédit.

La CNEP envisage la diversification de ses produits et la mise en place d'une communication électronique rapide et sécurisée des échanges directs entre systèmes d'information, avec une garantie de transparence dans l'exécution des opérations, une fiabilité des informations échangées et une traçabilité automatisée.

Ce nouveau système d'information centralisé qui allie sécurité, confidentialité et rapidité de traitement, permet à cette institution de s'intégrer dans le nouveau paysage financier et de mieux se positionner sur le marché, précise le communiqué remis à l'APS, en marge d'une visite d'inspection du Président directeur général de la CNEP, Rachid Metref, à Ghardaia.

