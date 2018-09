Maroc: Driss Lachguar préside la session du Conseil de l'Union arabe de la jeunesse socialiste

Devant se dérouler du 26 au 30 septembre à Rabat, la première session du Conseil de l'Union arabe de la jeunesse socialiste y sera l'hôte de la Chabiba ittihadia.

Le communiqué diffusé dans ce cadre par le Secrétariat général de cette Union précise que c'est le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, qui présidera l'ouverture de cette session en présence notamment des ambassadeurs de Palestine et de Libye, ainsi que d'autres personnalités politiques, intellectuelles et des activistes de la société civile.

Placé sous le thème : « Pour une union forte et active dans son environnement régional et international », cet événement connaîtra la participation des représentants de différents partis et organisations socialistes du monde arabe, ainsi que des représentants des unions internationales des jeunes et du Forum social-démocrate arabe.

Les participants débattront des documents et des projets de résolutions qui seront soumis au prochain Congrès de l'Union, ainsi que du plan d'action de cette organisation pour l'étape prochaine.

Ils se pencheront également sur les différents dossiers concernant la situation actuelle dans la région arabe et tout particulièrement le dossier palestinien, 25 ans après l'Accord d'Oslo, la situation politique et sécuritaire en Libye à la lumière de l'Accord de Skhirat, le devenir des révolutions du Printemps arabe et la mission des jeunes.

Les participants auront également l'occasion durant leur séjour à Rabat de rencontrer plusieurs personnalités politiques marocaines dont Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, Mohamed Alami, président du Groupe socialiste à la Chambre des conseillers, Abdelkrim Benatiq, ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et Mohammed Benabdelkader, ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique.

Il convient de rappeler que le Congrès constitutif de l'Union arabe de la jeunesse socialiste s'était tenu, en février 2014 à Rabat à l'initiative de la Chabiba Ittihadia, avec la participation des représentants d'organisations socialistes et démocratiques de jeunes en provenance de 11 pays arabes.

Sa création, rappelle-t-on, s'était inscrite dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations du Congrès constitutif du Forum démocratique-social arabe, également tenu à Rabat, lesquelles ont appelé à la mise sur pied d'une instance arabe des jeunes en vue de contribuer à l'aboutissement des actions accomplies par le Forum, dans le cadre de la concertation et de la complémentarité.