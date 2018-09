Afrique du Nord: Les Pays-Bas pourraient accompagner l'Algérie dans la promotion de ses exportations

ALGER - Deuxième plus gros exportateur mondial de fruits et légumes, les Pays-Bas vont accompagner l'Algérie dans le stockage et l'exportation des produits agricoles, a indiqué lundi à Alger, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Robert Van Embden.

S'exprimant lors d'une conférence de presse en prévision de la 17e édition du salon de l'élevage et de l'équipement agricole (Sipsa-Sima) prévu du 8 au 11 octobre au palais des expositions (Alger) , et dont les Pays-Bas a été choisi pays invité d'honneur, M. Van Embden, a fait part d'un projet en partenariat avec le ministère du Commerce pour accompagner les opérateurs algériens désireux de placer leur produits sur les marchés extérieurs.

Il a annoncé à cette occasion, un forum Algéro-Néerlandais sur le stockage, la préservation et l'exportation des produits agricoles, prévu à l'occasion du salon dans le cadre de la participation du Conseil d'Affaires Algéro-Néerlandais à cet évènement, rappelant que le conseil a été agrée en septembre 2017.

L'ambassadeur qui a mis en avant le savoir-faire et l'expérience néerlandaise dans le secteur agricole et agroalimentaire, a affirmé que son pays, en tant que principal exportateur mondial de produits agricoles avec 91,7 milliards d'euro en 2017, et parmi les principaux exportateurs d'équipements agricoles et de semences et génisses avec 9,1 milliards d'euros à la même année, constitue un apport pour le développement de l'Agriculture en Algérie en terme d'expertise et de transfert de technologie et du savoir-faire.

Le diplomate néerlandais a évoqué dans ce sens le partenariat agricole de son pays avec l'Algérie en énumérant de multiples projets en cours de réalisation.

Il a évoqué la construction de deux (2) étables à Guelma d'une capacité allant de 15 à 60 vaches. Le projet géré par un groupe néerlandais assure une formation de deux ans aux éleveurs de cette wilaya ainsi qu'aux responsables du groupe Giplait.

"Le choix de ces fermes correspond au modèle de production algérien qui est un modèle familiale.", a-t-il expliqué.

Il a également évoqué des projets à Biskra, Ouargla et El Oued toujours dans le domaine de la formation, selon la spécificité de chaque wilaya.

A Biskra par exemple l'assistance consiste à développer les cultures maraichères et la construction de serre de types néerlandaises tout en permettant d'économiser l'eau et augmenter la production de 30% dans cette wilaya aride.

A El Oued, la formation des jeunes agriculteurs et étudiants agronomes porte sur la fertilisation des terres et le renforcement de l'irrigation goutte à goutte.

Il a évoqué par ailleurs un autre projet dans le renforcement du contrôle phytosanitaire pour le diagnostic rapide des semences importées. Un domaine qu'il considère très important d'autant que l'Algérie importe 90% de ses semences.

"Ce projet est destiné aux inspecteurs de contrôle et aux cadre des ministère du Commerce et de l'Agriculture", a-t-il indiqué.

L'ambassadeur a enfin assuré le soutien de son pays à la politique du gouvernement qui consiste à diversifier l' économique nationale.

Il a affirmé que son pays participe cette année à ce salon professionnel avec une vingtaine d'entreprises .

Pour sa part, le président de Sipsa et président du Cercle de réflexion Filaha Innove (CRFI) , Amine Bensemmane, a tenu à préciser que le choix des Pays-Bas en tant "invité d'honneur" du salon, n'est pas fortuit.

Il a fait savoir que ce pays très en avance dans le secteur agricole et un partenaire de l'Algérie et l'un de ses principaux fournisseurs de semences de pommes de terre.

"L'agriculture néerlandaise est une des fleurons de l'Agriculture et de l'agro-industrie européenne notamment à l'export ainsi qu'en expertise de la logistique.

"De nombreux projets communs de coopération avec l'Algérie sont en cours de développement dans les filières de l'horticulture et des productions agricoles sous serre", a-t-il fait valoir.

Concernant la 18e édition du Sipsa Sima, qui se tiendra cette année sous le thème "pour une agriculture intelligente, face au défi d'une sécurité alimentaire et sanitaire durable, il a affirmé qu'elle sera consacrée aux recommandations issues des assises nationales de l'Agriculture, priorité nationale du gouvernement de l'organisation interprofessionnelle des filières.

"En adoptant cette thématique, le salon Sipsa poursuit sa contribution dans l'édification des stratégies les plus adaptées pour augmenter durablement la productivité et la résilience des cultures et œuvres dans la continuité de la consolidation des bases de notre sécurité alimentaire", a-t-il conclu.

Selon les organisateurs, cet évènement de quatre jours sera ponctué par des rencontres B To B destinées ? favoriser les échanges entre les investisseurs porteurs de projets, ainsi que des forums et conférences sur les questions liées au monde agricole.