Ile Maurice: Commission des droits humains - Namrata Teeluckdharry devient membre à plein-temps

Le poste de vice-président de la NPMD est vacant depuis que les contrats de Me Hervé Lassemillante et de Vijay Ramanjooloo sont arrivés à terme, en juillet.

Kanakarajan Narrainasamy a été nommé vice-président de la NPMD, en juillet. Mais l'avocat n'a jamais assumé ce poste. Selon nos renseignements, il voulait effectuer ses tâches à temps partiel. Sollicité, il révèle que sa demande n'a pas été agréée. Et qu'il n'a pas pris ces fonctions pour «des raisons personnelles et professionnelles».

Il nous revient que Namrata Teeluckdharry ne s'est, en effet, pas rendue dans les prisons pour hommes, depuis mai. Pourtant, selon la National Preventive Mechanism Act, une des fonctions de cette unité est de visiter les détenus régulièrement pour analyser le traitement qu'ils y reçoivent et s'assurer qu'ils ne sont pas victimes de tortures ou de punitions inhumaines et dégradantes.

