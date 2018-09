Ile Maurice: Touristes chinois en baisse - Des tour-opérateurs dénoncent les excursions vendues au rabais

Leurs griefs sont nombreux. Les tour-opérateurs regroupés au sein de l'Association of China Market Tour Operators dénoncent le monopole d'un grand tour-opérateur chinois et les guides chinois qui exercent illégalement à Maurice. Toutefois, ils proposent plusieurs mesures pour y remédier.

La baisse des arrivées touristiques en provenance de Chine ne serait pas uniquement due à des raisons macroéconomiques. C'est du moins ce qu'affirme l'Association of China Market Tour Operators, qui sert de plateforme à une vingtaine de tour-opérateurs mauriciens qui travaillent sur le marché chinois. Parlant au nom de l'association, Kwang Poon, directeur d'Eden Travel a fait ressortir que les opérateurs locaux souffrent de plusieurs problèmes qui ont un impact négatif sur les arrivées touristiques de Chine ainsi que l'offre de la destination à leur égard.

Il a envoyé une liste de griefs des opérateurs locaux au ministère des Affaires étrangères en août. Ce, dans le cadre des négociations bilatérales entre Maurice et la Chine pour la signature de l'accord de libre-échange.

Parmi les problématiques citées : le quasi-monopole d'un grand tour-opérateur chinois sur les sièges d'Air Mauritius vers la Chine. Ou encore des excursions vendues au rabais qui diminuent la qualité des services offerts aux touristes chinois.

Étude socio-économique

«Les Mauriciens perdent également leur business à cause de certains Chinois qui viennent à Maurice avec des visas touristes mais qui exercent comme guides de manière illégale», déplore Kwang Poon. Conséquence : «Les revenus touristiques qui étaient le gagne-pain de plusieurs familles mauriciennes ont été considérablement réduits, les bénéfices étant pour la plupart redirigés vers la Chine au lieu de contribuer à l'économie locale», explique-t-il.

Raison pour laquelle l'association a proposé une série de mesures afin qu'il y ait davantage de réciprocité entre Maurice et la Chine dans le cadre du développement touristique sur ce marché. «Nous souhaitons que le gouvernement initie une évaluation socio-économique et environnementale des pratiques peu orthodoxes qui se manifestent actuellement sur le marché», soutient l'Association of China Market Tour Operators.

Elle veut également que les lois contre le travail illégal des étrangers soient mieux appliquées afin de protéger les emplois locaux, ainsi que l'inclusion obligatoire d'un partenaire local pour toute entreprise étrangère spécialisée dans le développement touristique qui s'installe à Maurice. Et en guise de réciprocité et d'équité, l'association souhaite que les Mauriciens puissent ouvrir et opérer des services de tour-opérateur sur le sol chinois.

Si, techniquement, il est possible pour les Mauriciens d'ouvrir une entreprise en Chine, Kwang Poon soutient que la démarche reste difficile, tant le contrôle exercé par les autorités chinoises et la réglementation sont contraignants. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise, affirme notre interlocuteur. «Nous espérons que nos demandes seront prises en considération», dit-il.

Les arrivées touristiques chinoises ont chuté de 8,1 % sur l'ensemble de l'année 2017. Ainsi, selon les derniers chiffres de Statistics Mauritius, pour la période de janvier à août 2018, le nombre de touristes chinois se situait à 48 472, contre 53 793 au cours de la même période en 2017.