Algérie: Blida - Zerouati procède au lancement d'une large campagne de nettoyage

L'opération a donné lieu à l'enlèvement de centaines de tonnes de déchets, amoncelés au niveau des rues et des trottoirs, à cause notamment d'un déficit accusé en matière des conteneurs à déchets.

A noter que la wilaya de Blida a lancé dernièrement une campagne de rattrapage de large envergeure visant la levée des amas d'ordures amoncelés au niveau de ses rues et cites, dont particulièrement les communes de Blida, et Ouled Aich.

La ministre de l'Environnement et des Energies Renouvelables a lancé, à l'occasion, un appel aux habitants de Blida en vue de participer à la première édition du concours du Président de la République de "la plus belle ville verte", dont les résultats seront annoncés le 25 octobre prochain.

L'opération, marquée par l'enlèvement des déchets et la mise en terre d'arbres et de plantes ornementales, s'est déroulée dans une belle ambiance de travail, ayant suscité l'admiration de la ministre, qui a salué l'"intérêt des citoyens pour cette campagne et leur détermination à restituer le beau visage de leur cité".

Mme. Zerouati a donné le coup d'envoi de l'opération à partir de la cité des bananiers avec une large participation des associations du domaine environnemental et des citoyens de la wilaya qui se sont lancé le défi de restituer le visage avenant de leur cité et d'en effacer l'empreinte "sombre" laissée par l'épidémie du cholera.

BLIDA - La ministre de l'Environnement et des Energies Renouvelables, Fatima Zohra Zerouati a procédé, lundi à Blida, au lancement d'une large campagne de nettoyage ayant ciblé différentes communes et daïras de la wilaya,

