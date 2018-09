Algérie: Batna, une de 5 wilayas de l'Est formant le pôle d'excellence des industries mécaniques

BATNA - Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a affirmé lundi à Batna que cette wilaya formera "dans un proche avenir" avec celles de Constantine, Sétif, M'sila et Bordj Bou Arreridj "un pôle d'excellence des industries mécaniques".

"Plusieurs universités et entreprises activant dans le domaine favoriseront l'émergence de ce pôle dans un délai de moins de 10 ans", a assuré le ministre à l'occasion de l'inauguration dans la commune de Djerma de l'Usine Gloviz-Kia d'assemblage des véhicules de la marque sud-coréenne Kia en présence de l'ambassadeur sud-coréen et du président de Kia Motors pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

M. Yousfi a ajouté que Batna est riche de potentialités humaines et de ressources naturelles notamment minières avec environ 200 mines exploitables dont celles de plomb, assurant que l'exploitation des ressources sera examinée.

Inaugurée en présence des autorités locales et du directeur général du groupe Global group Algérie, l'usine Gloviz-Kia assurera l'assemblage des voitures Picanto, Rio, Cerato et Sportage et les camions k2700 et k2500.

Selon les explications données à cette occasion, cette usine emploie 2.000 travailleurs dans une première phase et plus de 5.000 lors de la phase de fabrication avec un taux d'intégration de 40%.

Réalisée en août 2018 dans le cadre d'un investissement privé sur un terrain de 50 hectares, l'usine fonctionne avec une production annuelle de 50.000 unités qui passera à 100.000 unités lors de la phase de fabrication.

L'ambassadeur sud-coréen en Algérie Lee Eun-Yong a estimé, de son côté, que l'inauguration de cette usine est "le fruit de la volonté commune des opérateurs économiques sud-coréens et algériens pour consolider la coopération à travers ce partenariat réel d'investissement" qui permet la création de nouveaux emplois et le transfert de technologies.

Le diplomate a salué l'"évolution" que connaissent les rapports bilatéraux des deux pays dans leur volet économique.

Le ministre et la délégation l'accompagnant ont visité les divers pavillons de l'usine et suivi les explications données par ses responsables.

M. Yousfi a ensuite lancé les travaux d'aménagement de la zone d'activités de Djerma financés dans le cadre du programme du Fonds de garantie et de solidarité communes des collectivités locales. Il devra poursuivre sa visite par l'inspection de la mine de baryte d'Ichemoul et autres unités et projets à Tazoult, Arris et Timgad.