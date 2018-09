Madagascar: Charte de bonne conduite - « Nous comptons sur la pression citoyenne », dixit Faraniaina Ramarosaona

Notons que le comité paritaire est composé d'une part par le CFM (Comité du « Fampihavanana Malagasy »), le BIANCO (Bureau Indépendant Anti-corruption), le SAMIFIN (Service des Renseignements Financiers), la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante), la CNIDH (Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme), le CSI (Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité), le HCDDED (Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'Etat de Droit) ; et d'autre part par cinq organisations de la société civile, et le mouvement Rohy. A suivre.

« Comme vous le savez, nous avons approché individuellement chacun des candidats. Puis, jeudi dernier, nous les avons invités pour qu'ils puissent apporter des enrichissements. Sur les 36 candidats, 27 ont été représentés et un seul candidat était venu en personne. Nous avons procédé au draft du projet final. Puis, le 3 octobre aura lieu la signature de la charte qui va traduire l'engagement des candidats à participer à une élection apaisée et démocratique », a-t-elle expliqué.

Néanmoins, il faut signaler que parmi les 36 candidats, lesquels sont les premiers concernés par cette charte et qui doivent la signer, 28 ont été représentés jeudi dernier, les autres ayant brillé par leur absence. Il s'agit de Jean Jacques Ratsietison, Andry Rajoelina, Stephan Narison, Erick Rajaonary, Joseph Martin Randriamampionona, Imbeh Jovial, Jean Louis Zafivao et de Jean Max Rakotomamonjy. Pour l'instant, aucune communication officielle relative aux raisons qui les ont retenus n'a été observée. Espérons qu'ils ne bloqueront pas le bon déroulement du processus électoral.

