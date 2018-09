Ile Maurice: La belle au bois dormant réveille le conte en créole

Pour lui, que 68 personnes aient participé au concours de traduction en créole de LPT renforce le mouvement de reconnaissance du créole qui dure depuis plus de 40 ans. «Nous voulons saluer l'effort que les participants ont fait pour écrire en créole. Certains ont respecté la graphie standard. Ena finn ekrir li kouma zot kapav.» Un effort qui prend tout son sens, en l'état de développement actuel du créole, selon lui. «Cela contribue non seulement à équiper la langue créole de nouveaux outils, mais aussi de nouveaux textes.» Il a rappelé que la langue créole est actuellement arrivée en Grade 7. «Les élèves auront besoin d'un environnement écrit. Mais l'entrée à l'école n'est qu'une reconnaissance partielle.»

