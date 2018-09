Tunisie: Démarrage en grande pompe

Le festival grouillait d'enfants, de parents d'enfants, de familles. Des personnes, tout âge confondu, et des jeunes impliqués pour la plupart dans l'organisation, ou bien animateurs, étudiants ou artistes venus de tout bord y ont participé.

Marionnettistes et créateurs venus de nombreux pays et arborant des drapeaux géants imposants, français, chypriotes, albanais, canadiens, belges, suédois, italiens, maliens, égyptiens, palestiniens et kazakhstanais ont même répondu présents. Toutes ces troupes porteuses d'animation en tout genre, issues de différentes cultures, ont fusionné donnant un aspect festif à la façade de cet édifice attirant en masse les curieux : piétons, automobilistes et même résidents dans les hôtels avoisinants affluaient sur place pour la découverte.

18h00, tel un lever de rideau, les nombreuses personnes présentes se sont empressées à l'intérieur de la Cité de la culture pour découvrir l'exposition collective des galeristes tunisiens : Galerie Kalysté, Alain-Nadaud, Aïcha-Gorgi... presque une dizaine de galeries. Chacune possédait sa propre aile, et installée tel un musée. Une initiative qui a assuré une visibilité importante à un grand nombre d'artistes exposants.

Une fois dans l'enceinte de «la place des théâtres», le spectacle canadien intitulé «Céleste» destiné à un public enfants, voire jeunes, a démarré avec un léger retard. Le spectacle captivant «Céleste», signé Emilie Racine d'une trentaine de minutes, a laissé le public ébahi grâce à une déambulation spectaculaire, comme si tout le monde se trouvait dans une arène.

Place à la cérémonie d'ouverture qui a démarré aux environs de 19h00 au «Théâtre des régions», avec le spectacle italien destiné à un public adulte «GEA the Epilogue» : un véritable bal scénique en anglais qui rassemble plus d'une quinzaine de danseurs et acteurs, et qui a su retenir l'attention d'une bonne partie du public pendant 60 minutes. Une prestation majoritairement saluée par le parterre d'invités présents et à la hauteur de la toute première cérémonie d'une manifestation encore inédite en Tunisie et qui risque fort de perdurer.