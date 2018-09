Ile Maurice: Interdiction bancaire - Anoop Nilamber se fait attendre à la MauBank

Le Chief Executive Officer (CEO) désigné de la MauBank, Anoop Nilamber, ne s'est pas présenté à Ébène hier, lundi 24 septembre, pour occuper officiellement son poste. Au siège social de cet établissement, personne n'a souhaité commenter le cas Nilamber ni confirmer s'il s'installera éventuellement à la MauBank Tower.

Anoop Nilamber se démène toujours, nous dit-on, pour récupérer les documents nécessaires auprès de la Banque de France, susceptibles de convaincre à la fois la Banque centrale (BoM) et la Financial Services Commission qu'il est «fit & proper» pour assumer ces fonctions. Et ce suivant la découverte d'un chèque sans provision qu'il avait émis en mars 2015. Entre-temps, Ramesh Motee, Chief Risk Officer à la banque, a été nommé Officer in Charge pour assurer la transition.

Selon notre enquête, le successeur désigné de Sridhar Nagarajan n'aurait pas dit la vérité à la question 7 du Fit & Proper Questionnaire de la Banque de Maurice qui se lit comme suit : «Have you ever contravened any of the requirement and standards of regulatory body, professional body, gouvernement or its agencies?» «En choisissant de passer sous silence cet interdit bancaire à ces deux institutions régulatrices, Anoop Nilamber n'aurait pas dû siéger en tant que directeur de la State Investment Corporation et de la MauBank. On ne peut s'attendre que ces deux institutions fassent un due diligence sur un chèque sans provision. Car, au final, la responsabilité incombe au candidat qui doit dire toute la vérité», explique un banquier qui a voulu garder l'anonymat.

Autre exigence de la BoM pour occuper un poste de CEO est d'avoir servi pendant une dizaine d'années à un niveau supérieur au sein d'une institution financière. Or, certains se demandent si le futur patron de la MauBank a accumulé une dizaine d'années d'expérience dans la sphère financière et ce, compte tenu de son jeune âge, 35 ans.

Aujourd'hui, les yeux sont braqués sur le bâtiment du Trésor.