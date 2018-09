Ile Maurice: Agalega - Fazila Jeewa-Daureeawoo promet un second médecin

Rencontres «positives». Voilà comment Arnaud Poulay résume la première journée de visite de la vice-Première ministre (VPM) et ministre des Collectivités locales, à Agalega depuis, hier, lundi 24 septembre, 11 heures. Fazila Jeewa-Daureeawoo soutient que deux des requêtes prioritaires des Agaléens à être traitées au plus vite sont de revoir le protocole d'évacuation des malades et de dépêcher un médecin dans l'île du Sud.

Dès son arrivée, la n°4 du gouvernement s'est rendue en bateau dans l'île du Sud, où elle a visité l'école primaire qui accueille dix enfants, et puis le dispensaire. Comme l'a demandé l'artiste et Handyman Arnaud Poulay dans nos colonnes précédemment, avant la visite ministérielle, il est plus qu'urgent de dépêcher un médecin dans l'île du Sud où il n'y a que deux infirmiers et un dispensaire.

Il demande aussi que le dispensaire existant soit bien équipé en attendant d'avoir un hôpital en bonne et due forme dans les deux îles. Actuellement, pour consulter un médecin, un malade doit faire la traversée en bateau jusqu'à l'île du Nord où le seul docteur est basé.

Quant au protocole en place pour l'évacuation d'un malade, il a échoué en début du mois. Deux personnes souffrantes ont dû patienter quatre jours avant d'être transportées pour des soins, non pas à Maurice, mais aux Seychelles. Ce qui a été d'ailleurs à l'origine d'un sit-in des Agaléens le 5 septembre, devant la Gran Case.

«Le plus important pour moi est la rencontre avec les habitants, qui ont eu l'occasion de s'exprimer ouvertement. Ils demandent notamment d'améliorer leurs conditions de vie», souligne Fazila Jeewa-Daureeawoo, dont la tournée se poursuit jusqu'à cet après-midi. La santé, l'éducation, le sport ainsi que la situation des femmes et des personnes âgées sont parmi les doléances des habitants adressées à la VPM. Ils réclament également l'aménagement d'un centre récréatif dans l'île du Sud.