Congo-Brazzaville: Patrimoine - Les archives nationales désormais à Ouenzé

« Il y a eu une grande érosion qui menace le Cfrad, nous avions donc décidé de faire partir ce patrimoine archivistique de ces lieux. Aussi, dans le souci de conserver ce patrimoine archivistique, le gouvernement de la République a mis à notre disposition un bâtiment. Et grâce au partenaire, nous avons réhabilité la bibliothèque publique de Ouenzé. Ce jour est donc le lancement de l'opération de déménagement des archives nationales au Congo ; nous sommes satisfaits », a déclaré le ministre de la Culture et des arts.

Les missionnaires humanitaires de l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours ont participé également à l'opération. L'un d'eux, Elder Skinner, a déclaré: « Notre travail c'est d'aider la population du Congo. Nous avons fait plusieurs projets dans l'éducation et la santé. Nous avons jugé important de préserver l'histoire de ce pays et de l'AEF à travers les documents qui se trouvent ici. Nous avons déployé plusieurs bénévoles pour aider la direction des archives nationales à réaliser ce déménagement gratuitement, notamment dans la manutention ».

La société AGS dont la direction générale est basée à Pointe-Noire a été sollicitée pour son expertise en déménagement international. Son représentant à Brazzaville, Julien Faurie, a participé à plusieurs réunions en prélude au déménagement. « Nous avons été parties prenantes des différentes réunions tenues pour cela et il a été décidé de contribuer à cette opération afin de préserver au mieux les archives nationales qui représentent une importance certaine pour tous les Congolais. Notre direction a proposé de le faire à titre gratuit, dans le sens où AGS est présente au Congo depuis 1995. L'opération consiste à la mise à disposition d'un véhicule et d'une équipe de quatorze personnes pendant trois jours, le temps nécessaire pour qu'elle soit complète », a-t-il signifié.

Les archives nationales ont été déplacées à la suite des dégâts causés par des pluies au Centre de formation et de recherches en art dramatique (Cfrad). L'engagement avait été pris à l'occasion d'une visite du ministre de la Culture et des arts sur les lieux, accompagné de l'ambassadeur de France au Congo, Bertrand Cochery. Ainsi les archives nationales ont-elles été délocaliées pour un nouveau site à Ouenzé, derrière la clinique municipale Albert-Leyono, notamment à la direction départementale de la Culture, en attendant la construction d'un bâtiment destiné à les accueillir définitivement.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.