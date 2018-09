Madagascar: OHF - Soutien de poids pour Mahafaly

Le candidat n°22 vient d'obtenir un soutien de poids de plus à l'élection du 07 novembre.

L'OHF ou « Olona Hasin'ny Firenena » a vu le jour après le congrès national de l'OHT ou « Olona Hasin'ny Tany « qui s'est tenu hier à l'hôtel « Le Pavé » à Antaninarenina. En fait, l'OHF présidé par Dr Emile Ratefinanahary alias Vazaha » n'est autre que la branche politique de l'OHT. A l'issue de son congrès national auquel environ 200 participants représentant 119 districts de Madagascar ont assisté, l'OHF a décidé d'apporter son soutien au candidat n°22 Mahafaly Solonandrasana Olivier. « Nous avons pris cette décision car pour nous, le candidat n°22 a des expériences en matière de l'administration en tant qu'administrateur civil. Il a aussi gravi tous les échelons de l'administration, de chef de district à Premier ministre. Et enfin, nous sommes convaincus de la pertinence de son programme qui favorise le développement équilibré des 22 régions. », a expliqué le président national de l'OHF.

Appel. « Ayant été Premier ministre, Mahafaly Solonandrasana Olivier n'a fait qu'exécuter la politique du président de la République. Cette fois-ci, il veut être élu président de la République, et il sera là pour exécuter son propre programme. », a par ailleurs souligné l'ancien député de Mahajanga II Rakotorahalahy Jean de La Croix. Pour sa part, l'ancien député Jonasy Alfred d'affirmer : « L'objectif de l'OHF est de faire élire le candidat n°22. C'est un soutien de poids pour ce candidat présenté par « Orimbato ny Madagasikara ». » Quant à lui, l'ancien député de Betroka Mampihao de lancer un appel : « Le coup d'Etat de 2009 a été un coup dur pour Madagascar. Les Malgaches n'ont plus cette fois-ci le droit de se tromper. Et l'OHF est là pour leur indiquer le bon choix qui est le candidat n°22. »

Elus et anciens parlementaires. Le congrès national de l'OHF qui s'est tenu hier à Antaninarenina a vu la présence d'élus dont des maires et d'anciens parlementaires (députés et sénateurs). « Nous allons mobiliser ces personnalités issues de différentes régions de l'île à convaincre les électeurs à voter pour le candidat Mahafaly Solonandrasana Olivier. Ces maires et ces anciens parlementaires connaissent déjà le terrain. », a expliqué le président de l'OHF Dr Emile Ratefinanahary.