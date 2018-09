Congo-Brazzaville: Forum de l'entrepreneuriat - Nathalie Shermann invitée à la quatrième édition

La fondatrice de la marque Joe & Avrels, épicerie fine haut de gamme à influence africaine basée en France, animera un atelier de sensibilisation à l'hygiène au cours du rendez-vous prévu pour le 28 septembre, à la Chambre de commerce de Pointe-Noire, sur le thème « Les enjeux de la transformation agroalimentaire ».

La Chambre consulaire de Pointe-Noire a initié le forum sur l'entrepreneuriat pour sensibiliser la population et susciter des vocations dans ce domaine. La quatrième édition sera organisée en partenariat avec l'Association Pointe-Noire industrielle ainsi que l'Institut européen de coopération et de développement. Le thème de ce rendez-vous sera développé au cours des conférences-débats (sur le management de la production, la maîtrise du processus de transformation et les exigences relatives à l'emballage) ainsi que l'atelier de sensibilisation à l'hygiène, activité réservée uniquement aux exposants du forum (sur inscription).

L'hygiène, a signifié Nathalie Shermann née Mouanga, est la base de toute transformation. « Il faut contrôler le produit du début jusqu'à la fin de la transformation», a-t-elle expliqué. Elle a indiqué que l'atelier se déroulera sous forme de conseils et lui permettra de partager son expérience acquise depuis deux ans qu'elle a créé la marque Joe & Avrels en vue de valoriser les produits africains sur le marché européen. « J'ai trouvé le moyen de conserver le safou qui est un produit rapidement périssable. Plutôt que de laisser pourrir les fruits et les légumes, maintenant nous avons une méthode pour les conserver et les manger tout le long de l'année», a- t-elle affirmé.

La marque Joe & Avrels propose des crèmes (crème piment au cognac, de piment, de gingembre) des velours (de fruits de la passion, noix de cola, banane, fleurs d'hibiscus communément appelées «Bissap»), des boissons (nectar de baobab, jus de fleurs d'hibiscus, jus de gingembre passion). Il y a aussi les crèmes apéritif de saka saka, de niébé (haricot sec) et de safou (prune sauvage d'Afrique provenant du safoutier) qui ont déjà remporté une médaille d'or au concours des Epicure de l'épicerie fine en 2016. «Nous visons la promotion de l'excellence africaine au travers de la gastronomie», a lancé Nathalie Shermann.

Les produits de la marque Joe & Avrels, très prisés, sont présents sur le marché français, notamment à Paris et dans d'autres villes de France et bientôt aux galeries La Fayette et en Belgique. «Nos produits sont beaucoup demandés au Japon, en Inde et aux Etats-Unis mais on aimerait d'abord les faire asseoir en France. J'ai commencé par la France parce que c'était plus facile pour moi», a-t-elle souligné, très confiante. Son souhait est que ses produits soient aussi présents sur les marchés congolais et africain et que Joe et Avrels s'approvisionne directement au Congo, son pays natal, en produits agricoles au lieu de les acquérir en France où leurs coûts sont élevés. De ce fait, elle entend entrer en contact avec les producteurs de la place lors de son séjour à Pointe-Noire. Une rencontre avec les transformateurs est aussi prévue avant le forum. Une belle occasion pour eux d'échanger avec celle qui ne cesse de faire parler d'elle.

Les produits Joe & Avrels se distinguant aussi par leur packaging, Nathalie Shermann a relevé l'importance de l'emballage, un aspect qui sera aussi évoqué au cours du forum. Aussi a-t-elle conseillé de «penser à l'emballage si on veut vendre ailleurs, si on veut attirer et donner envie de ses produits dès qu'on les regarde ». Elle a, en outre, encouragé ceux qui veulent se lancer dans l'agrobusiness. « L'Afrique n'a pas fini de donner. Il y a tout à faire en Afrique, c'est le berceau de l'humanité et c'est le grenier du monde. Tout le monde va maintenant venir en Afrique, donc c'est à nous de nous lever et de travailler», a-t-elle laissé entendre.

Les produits de la marque Joe & Avrels seront présents au forum. Les Ponténégrins auront la possibilité de les découvrir et de les déguster. Ils les trouveront aussi à la semaine commerciale qui sera lancée le 28 septembre en marge du forum et se poursuivra jusqu'au 6 octobre, à la Chambre de commerce.

Le programme de la quatrième édition du forum prévoit aussi des rencontres B to B entre porteurs de projet d'appui aux très petites entreprises, petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries locales (renseignements, entretiens).