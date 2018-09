Madagascar: Dubaï by Sourc'In - Quatre éditions avant la fin de l'année

De plus en plus de Malgaches partent à la découverte de Dubaï aussi bien pour le tourisme que pour la profession.

Décidément, Sourc'In Voyage est devenu le numéro Un des voyages organisés sur la destination Dubaï que les Malgaches apprécient de plus en plus.

Au début, Sourc'In Voyage avait commencé l'aventure avec 47 passagers. sept éditions après, ils étaient 128 à avoir fait la découverte de Dubaï sous toutes les coutures, avec des conditions très avantageuses et surtout à un prix qui défie toute concurrence.

Package. Et les prochaines éditions promettent d'être encore plus sensationnelles car, une fois de plus, Sourc'In Voyage entend mettre le paquet pour réussir l'organisation. « Les précédentes éditions nous ont permis d'accumuler les expériences et nous sommes encore capables d'offrir les meilleurs à nos clients » explique, Tsiry Andrianatoandro, Directeur de projet et réalisateur de Sourc'In Voyage. Et les voyageurs seront comblés avec les quatre éditions que cette jeune entreprise prévoit d'ici à la fin de l'année. Les deux premières éditions qui sont essentiellement touristiques auront respectivement lieu du 12 octobre au 20 octobre et du 27 novembre au 3 décembre. « Ces deux éditions sont destinées aux voyageurs toute classe confondue c'est-à-dire aussi bien les simples particuliers que les opérateurs économiques, adultes, enfants et même des retraités » selon toujours le responsable de Sourc'In Voyage. Comme les précédentes éditions, il s'agit d'un package où le client a juste à payer le tarif et bénéficier de l'ensemble des services, depuis la demande de visa jusqu'au retour. Billet d'avion, transfert, hôtel, restauration, visite guidée de nombreux sites touristiques à Dubaï... Tout est pris en charge, et ce, avec des accompagnateurs expérimentés dont le seul souci est de satisfaire les voyageurs.

Renommée mondiale. Et les services sont d'une très grande qualité car ils sont assurés par des partenaires de renommée mondiale. Ainsi, les vols sont effectués par Air Mauritius et Emirates qui donneront aux clients l'opportunité de voyager à bord du plus grand et du plus luxueux avion au monde qu'est l'Airbus A 380. La restauration et l'hébergement sont assurés ACCOR et InterContinental Hotel Group (IHG), deux autres grands noms du voyage de luxe. « Notre objectif essentiel est d'offrir à nos voyageurs le luxe à petit prix » En effet le forfait Sourc'In Voyage sur la destination Dubaï est proposé à seulement 7.700.000 ariary (voir encart publicitaire en page 16 et 17) pour la formule tourisme qui comprend des activités extrêmement variées comme Dubaï City Tour, Dubaï Mall, Wonder Bus Tour, Dune bashing en 4 x 4, Camel Riding, Burj Khalifa, Under Water Zoo... Un voyage exceptionnel en somme.

Forfait business. Mais la grande innovation que Sourc'In Voyage propose aux voyageurs est sans conteste sa nouvelle formule mixte spécialement dédiée aux opérateurs économiques et aux prospecteurs de nouveaux marchés. « Nous avons reçu de nombreuses demandes pour des éditions spéciales opérateurs économiques » selon toujours Tsiry Randrianatoandro. Une formule mixte car elle comprend à la fois des visites touristiques et des missions d'affaires. En effet, pour ce forfait business, les opérateurs économiques spécialisés dans le commerce et l'importation dans différents secteurs comme les voitures d'occasion, les matériels et équipements informatiques, les ordinateurs d'occasion, l'électroménager, et même de nouvelles filières prometteuses comme l'achat en gros d'intrants pour bijoux en argent. Une partie du voyage sera par ailleurs réservée aux visites touristiques des principaux sites de Dubaï.

Une occasion en somme de joindre l'utile à l'agréable. Ce d'autant plus que Sourc'In Voyage met déjà à la disposition des voyageurs des logistiques de transport, par le biais de son cargo sur la ligne maritime Dubaï. Ce forfait business est proposé à seulement 6.500.000 ariary (voir encart publicitaire en page 17). A noter par ailleurs que les clients pourront rentabiliser le voyage en achetant des marchandises pour les revendre à Madagascar. En effet, ils pourront utiliser la franchise bagage de 2 fois 23 kilo pour cela. « Il y a énormément d'opportunités à Dubaï et les prix y sont moindres qu'en Chine, alors que les marchandises sont de très bonne qualité, par ailleurs, à Dubaï, les téléphones portables et les ordinateurs sont admis en soute », explique le Directeur de projet de Sourc'In Voyage. Et quand on sait que le mois de novembre est le meilleur moment de l'année pour faire des achats, les voyageurs ne pourront qu'en être comblés.

A noter également qu'une émission spéciale sera diffusée sur TV Plus sur ces éditions mercredi prochain. Alors que le mardi 20 octobre un reportage sur la 7e édition de Dubaï by Sourc'In sera diffusée. Les informations sur ces voyages de luxe à petit prix sont disponibles en appelant le 03 444 222 22 et sur la page facebook de Sourc'In Voyage. La place est limitée à 50 pour chacune de ces deux éditions business.