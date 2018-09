Madagascar: Festival - Les dates de Madajazzcar fixées

Le programme sera sûrement communiqué d'ici à quelques jours. Madajazzcar dépasse largement les 7.000 concerts et spectacles depuis ses 29 années d'existence. Il a aussi participé à l'éclosion de plusieurs jazzistes à l'international comme Jax Ravel et tant d'autres. Parmi les quatre ou cinq festivals qui possèdent une aura internationale à Madagascar, il est sans doute l'un des doyens.

A sa 29e édition, les mélomanes et les amateurs de jazz espèrent qu'il soit épargné par les menaces de peste. Actuellement, comme à son habitude, le festival international s'annonce par la formation jazz et la préparation du tremplin Madajazzcar 2018. Celle-ci verra monter les relèves de ce genre musical à Madagascar. Les primés pour ces sessions participeront à des concerts lors inscrits dans le déroulement du festival.

