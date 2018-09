Madagascar: Football - Nino est l'équipementier des « Barea » et entend le rester !

interview

Jocelyn Razafimamonjy a su se frayer une place au soleil avec sa marque Nino.

Accusé de tous les maux par une frange de la diaspora malgache en France qui se veut servir le football avec un certain Ra-Tanjona aux commandes, le patron de la marque Nino, Joce Razafimamonjy, a choisi de s'expliquer. Une interview-vérité qui ne va pas être du goût de certains, mais il l'a fait sans état d'âme.

Allons droit au but et parlons du fait que vous avez vendu des maillots « Barea » lors de la RNS en France sans rendre à la FMF ce qui est à la... FMF ?

« J'étais effectivement à la RNS avec un stand où initialement on avait prévu de distribuer les flyers de Nino. Mais l'idée de vendre des maillots 'Barea', qui ont par ailleurs été déposés par Faneva Ima, est venue après. Comme prévu, je lui ai versé la totalité des recettes qui ont servi aux besoins de l'équipe nationale. Il y a ensuite des maillots d' « Alefa Barea » que j'ai juste floqués, mais le lot appartenait à Lova Ramisamanana, et je ne sais pas ce qu'il a fait de l'argent récolté. »

Quelles sont donc les relations qui vous lient à la Fédération Malgache de Football ?

« Nous sommes partenaires, puisque la marque Nino est jusqu'ici l'équipementier des 'Barea' auprès des instances dirigeantes du football mondial, tant à la CAF qu'à la FIFA, au même titre que sont Adidas ou Nike avec les équipes nationales dans les autres pays. Un choix qui m'honore sinon un geste patriote que j'apprécie beaucoup. Derrière, il y a donc forcément un deal, notamment sur la vente des maillots 'Barea' à hauteur de 50-50. Mais ce n'est pas tout car Nino offrira gratuitement les maillots des 'Barea' lors de leurs quatre derniers matches, mais aussi aux 'Barea beach soccer' qui iront à la CAN en Egypte. »

Est-ce qu'on peut dire que Nino vit de son partenariat avec la FMF ?

« Nous perdons plus que nous ne gagnons pour certaines actions que nous faisons pour les Barea, mais nous le faisons avec amour et patriotisme. Nous sommes fiers que les 'Barea' arborent la marque Nino, mais il y a d'autres actions plus commerciales que nous entretenons avec de nombreux clubs, dont la CNaPS Sport qui vient de ravir le second titre depuis notre collaboration, mais aussi JET Mada et bientôt Disciples. C'est une grande fierté pour Nino de se trouver au devant de la scène sportive malgache et de servir les Barea. Nous entendons le rester et inculquer cette culture de la gagne. Car Nino a jusqu'à présent gagné avec les 'Barea'.»