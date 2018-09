Madagascar: Hôtel de ville - Le conseil municipal en session extraordinaire

Les conseillers municipaux de la commune urbaine d'Antananarivo se réunissent depuis hier en session extraordinaire à l'Hôtel de ville à Analakely.

La session dure trois jours. Trois jours visiblement très chargés car ils auront à délibérer sur 15 projets et propositions de convention et de partenariat, dont entre autres le projet de mise en valeur de la propriété dite « Jardin public d'Ambohijatovo » sis à Ambohijatovo et le projet de convention de partenariat entre la CUA et l'Association « Mijoroa » pour le réaménagement du terrain de tennis et de ses annexes au stade municipal de Mahamasina.

Expropriation pour cause d'utilité publique. Les conseillers municipaux sont également appeler à se pencher durant les trois jours de la session sur la demande d'expropriation pour cause d'utilité publique de la propriété dite « Villa Mahaimandimby » sis à Ambanidia au profit du « Fokontany » Faliarivo Ambanidia, la demande d'attribution de nom de rue à Alarobia et d'implantation d'une stèle à Antaninarenina à la mémoire du Pr Albert Zafy ainsi que le projet de rectification de l'organigramme du Corps des Sapeurs-pompiers.