Madagascar: Sécurité publique - Priorité à la communication pour mieux protéger le peuple

57 ans de la Police nationale. La rencontre entre les hauts responsables de la Police nationale et les médias d'hier a été mise à profit par le Ministre de la Sécurité publique pour enoncer annoncer la célébration des 47 ans de cette institution. A marquer chaque mois de septembre, cette célébration est une occasion pour les policiers d'effectuer des œuvres sociales entre autres le don de sang à l'hôpital Joseph Ravoahangy-Andrianavalona. L'éducation et la sensibilisation dans la circulation routière ainsi que des manifestations sportives sont au programme. Un cross qui verra la participation de toutes les directions et tous les services au niveau du ministère de la Sécurité publique clôturera la célébration.

En effet, cette rencontre a été organisée pour améliorer les relations entre les deux parties dans l'accomplissement de leurs métiers. Des relations qui devraient respecter les obligations de chaque partie notamment en matière de déontologie et éthique. Le respect de ces dernières est souvent à l'origine de problème à la recherche d'informations pour les journalistes. Lesquels sont obligés de répondre aux attentes de leurs lecteurs, à entendre les explications de Zo Rabarijaona de la station TvPlus lors de cette rencontre. Pour répondre à cette remarque, le ministre a souligné l'existence du Service d'informations, de communication et des relations avec les Institutions au niveau de la Police nationale. « Ce dernier est ouvert aux membres des médias », a-t-il rappelé tout en souhaitant aux journalistes la compréhension de la valeur d'une information avant de la divulguer.

Cette collaboration est de mise vue la complémentarité entre ces deux professions. Toujours aux aguets de l'information, les journalistes mènent leurs enquêtes. Une mission qui répond à la mission principale des policiers. A travers leurs écrits et leurs émissions (radiophoniques ou télévisées), les journalistes éduquent et sensibilisent le peuple. Ces deux attributions des professionnels de média sont nécessaires pour que les hommes de la loi puissent exercer leur métier s'ils veulent s'appuyer de l'adage «Nul n'est censé ignorer la loi ». Ainsi, se résume les propos du ministre de la Sécurité publique, l'Inspecteur Général de Police Eric Michel Idrissa lors du déjeuner de presse tenu au CEMS Antanimora, hier.

