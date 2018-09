Madagascar: Rock - Tselatra met le cap sur Majunga

Les vacances encore à leur épicentre et les festivités continuent de plus belle. Ce week-end, Tselatra mettra le cap à Majunga. Oui, Eric et sa bande ramèneront leur rock à profusion dans l'antre même du Mafilotra à Majunga Be pour le bonheur des inconditionnels. La chaleur du soleil combiné avec la foudre de Tselatra, l'ambiance ne pourrait être qu'électrique.

Un petit changement de registre au niveau des cabarets de la côte. Ce sera donc un peu, voire beaucoup de musique lourde le temps d'une soirée, le tout dans une ambiance inhabituelle sous les tropiques.

Ceci étant, place aux meilleurs morceaux de Tselatra et les incontournables au compteur. Comme à son habitude, le groupe y mettra les bouchées doubles. Evidemment, Eric se verra entouré de ses fideles compagnons comme Tovokely au clavier, Papatre à la basse, Poune à la guitare solo, Zozo à la batterie... Tout le monde aura sa part. Selon les maitres des lieux, cette soirée fait partie des rares occasions à ne pas rater quand on compte passer des vacances des plus mémorables. Le public aura le plaisir de revivre l'âge d'or du rock'n'roll à travers des titres tels que « Misy andro », « Dame de nuit » ou encore « Manantena ». Le tout toujours sous le signe de la convivialité, de la bonne musique et de bons moments.