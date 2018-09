Tunisie: «Nous voulons développer l'intelligence artificielle»

Il a expliqué qu'en matière de formation, «la tendance mondiale pointe du doigt le manque cruel de formation dans ce domaine». «Figurez-vous qu'aux Etats-Unis, cette carence est chiffrée pour 2020 à 2 millions de personnes !

Après des études approfondies que nous avons menées sur le terrain, il s'avère que la Tunisie suit parfaitement cette tendance mondiale puisque nous ne disposons pas suffisamment de personnes formées dans ce même domaine. A travers cette formation, notre projet est de pallier ce manque évident et de développer l'intelligence artificielle en collectant, en traitant et en analysant les données et en modélisant les problématiques», a-t-il souligné.

Et de révéler que les premières expériences en matière de formation se composaient de programmes de quelques jours. «Actuellement, nous assurons une formation enrichie s'étalant sur 4 mois comprenant des cours théoriques, des travaux personnels sous forme de projet, des ateliers et deux semaines en entreprise afin de favoriser l'insertion professionnelle», a-t-il renchéri.

Quant au processus de sélection des bénéficiaires, il a expliqué que le programme IntilaQ a fait un appel à candidatures. «Nous avons été submergés par plus de 400 postulants qui ont subi des examens techniques et des entretiens individuels. Nous en avons retenu une trentaine dont une vingtaine a suivi au final cette formation», a-t-il indiqué.

En effet, les candidatures reçues provenaient d'horizons divers, selon le même interlocuteur. «Des personnes diplômées depuis 2008 sans emploi, des profils spécialisés en informatique avancée, des ingénieurs en électrique, mécanique et même textile ! Nous avons reçu également la candidature de personnes actives et qui étaient attirées par le sujet de notre formation par curiosité. La majorité d'entre eux était toutefois des ingénieurs informatiques. Ce que je tenais à souligner c'est l'opportunité offerte à ces personnes de leur accorder une deuxième chance, quel que soit leur cheminement jusqu'ici», a assuré le directeur exécutif de d'IntilaQ Tunisie.

Il est à préciser que cette formation est financée par Microsoft et les experts formateurs proviennent des partenaires techniques d'Intilaq tels que Datavora, Infor, Business & Decision, Vneuron et Deep Era. «Ces formateurs-experts manquent au sein de leurs propres structures de personnes formées en Data Science. En les formant, ils favorisent ainsi leur recrutement. IntilaQ s'évertue ainsi à construire un écosystème win-win», a-t-il ajouté.

Soulignant à ce propos qu'aux Etats-Unis et en Europe, cette formation est très prisée et les frais tournent autour de 10 mille euros et qu' IntilaQ propose cette formation gratuitement aux candidats les plus méritants. «Nous allons d'ailleurs poursuivre avec de futurs programmes toujours axés dans les data science, compte tenu du succès de cette première formation et vu la carence dans ce domaine», a-t-il conclu.