Tunisie: 231 jeunes reconvertis et placés en entreprise

Cet événement couronne également un partenariat solide entre l'AHK Tunisie, la GIZ Tunisie et l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, (l'Aneti). Pour preuve, moins de deux semaines après la signature d'une convention de partenariat public/privé entre l'Aneti et le Corp, les actions sur terrain sont déjà concrétisées et donnent des résultats satisfaisants.

Un taux de placement avoisinant les 90%

Ces actions de reconversion ont touché trois métiers différents, à savoir Community Manager, Chargé d'Affaires et Assistant Comptable. Rappelons que depuis le lancement du Corp en 2015, pas moins de 260 candidats ont suivi une formation de reconversion professionnelle, dont 231 ont été placés en entreprise, soit un taux de placement avoisinant les 90%, ce qui représente une réelle performance.

Ce succès de la reconversion professionnelle en Tunisie montre la nécessité d'agir sur un changement des mentalités afin de permettre aux jeunes Tunisiens d'acquérir des notions aussi importantes que la flexibilité ou la polyvalence, question de faire face aux défis du marché tunisien en 2018 avec plus de chances de réussite.

L'économie moderne exige de nouvelles qualifications pour pouvoir réussir la transition de l'entreprise. Au cours de sa carrière professionnelle, le travailleur peut occuper plus d'un poste moyennant une formation accélérée afin qu'il s'acquitte convenablement des nouvelles tâches demandées. Le candidat peut continuer à travailler dans son entreprise ou changer de cap en proposant ses services à une autre entreprise. Les nouveaux métiers sont, en effet, très demandées par les entreprises qui sont toujours appelées à affronter la concurrence avec des armes bien affûtées. Et les ressources humaines constituent, incontestablement, le point fort de toute entreprise qui veut se distinguer et rayonner au niveau international.

D'où l'importance des actions de reconversion dans certains métiers très demandés par les entreprises comme ceux de la comptabilité, du management, de la gestion des affaires et des technologies de l'information et de la communication. Les candidats à la reconversion professionnelle doivent être bien motivés pour pouvoir assimiler les nouvelles connaissances et accomplir des prouesses au sein de l'entreprise.