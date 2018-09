Cameroun/Malawi: 23 «Lions» face au Malawi dont Bassogog, joueur de Chine

CAN 2019 : CALENDRIER ET RÉSULTATS DES ÉLIMINATOIRES

Polémique qui va sans doute s'accentuer avec le principe à géométrie variable de Clarence Seedorf, et ce même si Bassogog, de part son âge (22 ans), représente davantage l'avenir des « Lions Indomptables » que Benjamin Moukandjo (29 ans). Le coach batave, ex-joueur-vedette de l'AC Milan (Italie) et de l'équipe des Pays-Bas, sera très attendu par les médias camerounais lors de sa prochaine conférence de presse.

On connaît les 23 joueurs camerounais appelés pour affronter l'équipe du Malawi, en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019 [1], le 12 octobre 2018 à Yaoundé (3e journée) et le 16 octobre à Blantyre (4e journée). Il y a bien sûr la première convocation de l'ex-international suisse, Dimitri Oberlin, attaquant âgé de 20 ans. Il y a aussi le retour en sélection de Clinton Njie, sanctionné pour avoir fait venir des filles dans sa chambre, lors d'un rassemblement de l'équipe nationale. On pourrait aussi s'attarder sur le come-back du défenseur Jean-Armel Kana-Biyik dont l'histoire en sélection camerounaise a été assez irrégulière.

La Fédération camerounaise a publié les noms des 23 « Lions » appelés pour la double confrontation face au Malawi (12 et 16 octobre 2018), en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019. Une liste qui comprend Christian Bassogog alors que le sélectionneur Clarence Seedorf avait assuré qu'il ne convoquerait pas de joueurs de ce championnat lucratif, provoquant la fureur et la retraite internationale de l'un d'entre eux, Benjamin Moukandjo.

