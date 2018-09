Maroc: Clôture à Rabat du premier atelier d'initiation au dessin de mode

Le premier atelier d'initiation au dessin de mode organisé par l'Institut Cervantes de Rabat a été clôturé, dimanche, avec une session photographique encadrée par le sculpteur, scénographe et créateur de formes, Alberto Cortés. L'atelier, développé pendant toute la semaine au sein du Centre culturel espagnol, a pour but de renforcer la créativité des participants, par la réalisation d'exercices de volume et de texture sur mannequins et leur application postérieure au corps humain, indique un communiqué de l'Institut Cervantes.

Alberto Cortés, titulaire d'une licence en Beaux-Arts dans les spécialités du dessin et de la restauration de sculpture de l'école des Beaux-Arts de Madrid, a poursuivi sa formation aux Etats-Unis à Northern Illinois University. Depuis 1997, il est professeur de design de mode, souligne la même source.

Cortés, cité par le communiqué, dit avoir apprécié le talent, la créativité et la passion des participants, soulignant la complicité qui apparaît chaque fois que Marocains et Espagnols entament des actions conjointes dans n'importe quel domaine.

Selon Javier Galván, coordinateur du réseau de l'Institut Cervantes au Maghreb, la mode est un créneau qui lie la créativité de l'art et la culture avec le tissu industriel et commercial. Il faut travailler sur ce domaine pour encourager la collaboration entre des créateurs de mode espagnols et marocains, en invoquant la riche tradition de leurs cultures comme source d'inspiration pour produire des desseins contemporains, voire avant-gardistes, a-t-il ajouté.

Avec cet atelier, l'Institut Cervantes, bras culturel de l'ambassade d'Espagne au Maroc, a démarré sa programmation culturelle de la saison d'automne, qui prévoit cette année plus d'une centaine d'activités, comme le Festival Flamenco Maroc ou le programme culturel «Visages, culture espagnole aujourd'hui», lancé par l'ambassade d'Espagne au Maroc, le réseau des Instituts Cervantès au Maroc et le ministère de Culture et Communication du Maroc.