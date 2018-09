Après avoir dominé, dimanche, la Lettonie (70-69), l'équipe du Sénégal affronte la Chine, ce mardi 25 septembre, pour la deuxième place de ce groupe D de la Coupe du monde de basket 2018. Cette rencontre s'inscrit sous le signe des retrouvailles entre deux nations qui se sont croisées aux derniers JO de Rio en 2016.

Après deux intenses matchs livrés contre les Etats-Unis et un probant succès remporté contre la Lettonie, le Sénégal sera en ligne de fond ce mardi pour son troisième match de poule qui l'oppose à la Chine. Ce match s'annonce aux allures de retrouvailles entre les deux équipes après leur dernier face-à-face qui remonte au tournoi féminin de basketball des Jeux olympiques de 2016 à Rio. Le résultat était loin d'être flatteur pour le Sénégal, unique représentant africain (64-101). Cette fois, la bande à Astou Traoré doit en plus de jouer leur propre basket, être au top sur le plan physique. Le repos observé, ce lundi, devrait être mis au profit pour prendre la mesure d'une équipe au top sur le plan physique et pratiquant un jeu rapide.

La sélection chinoise reposera encore sur sa pépite, Li Yueru qui s'était révélée aux yeux du monde en présentant des moyennes proches du double-double, avec 17 points et 9 rebonds par match. La deuxième place sera au bout de ce match. Le coach Cheikh Sarr n'a pas manqué après le succès contre le Lettonie, d'inviter ses Lionnes à garder la tête sur les épaules et à rester humbles et solides. «On s'était dit qu'on pouvait aller jusqu'à 70 points, on l'a fait parce qu'on savait déjà qu'on pouvait contenir certaines équipes jusqu'à 65 points. Maintenant, on va continuer à avoir faim et continuer le travail avant d'affronter la Chine. L'histoire est déjà écrite», avait-t-il déclaré. Si les Etats-Unis se sont déjà arrogés avec autorité le premier ticket du groupe qui les qualifie directement aux quarts de finale, les équipes classées deuxième et troisième disputeront les barrages pour les quarts de finale.