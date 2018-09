Togo/Gambie: Togo Mlapa rappelé, Sunu attendu contre la Gambie

Au Togo, la famille de Joseph Kokou Zoumekey demande justice. Il y a un an, des manifestations monstres à l'appel… Plus »

VVV Venlo (Eredivisie, première division néerlandaise) annonce que Mlapa a reçu convocation pour les prochaines échéances des Eperviers. Il avait été laissé sur le carreau au début du mois pour affronter le Bénin. Après avoir fait ses armes dans les équipes de jeunes d'Allemagne, Mlapa a choisi le Togo depuis l'année dernière et a participé au premier match des éliminatoires de la CAN 2019, à Blida contre l'Algérie. Puis à d'autres stages.

En attendant la publication officielle de la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation contre la Gambie le mois prochain, on sait d'ores et déjà que Peniel Mlapa a été rappelé par Claude Le Roy. L'information est dévoilée par le site officiel du club du joueur.

