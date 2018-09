Afrique: Elim CAN 2019 - Les internationaux nigériens menacent de boycotter les deux prochaines rencontres

Les internationaux nigériens menacent de boycotter les deux prochaines rencontres de leur sélection face à la Tunisie au cas où les conditions de préparation ne seront pas améliorées. Les joueurs réclament également le règlement de leurs dus. La Tunisie affrontera le Niger à deux reprises les 13 et 16 octobre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019.

Les joueurs eux avaient réalisé rapidement une vidéo depuis la déroute face à l'Égypte pour demander pardon mais justifier la débâcle par leurs « (mauvaises) conditions de vie et de préparation ». « Nous ne sommes pas dans de (bonnes) conditions » et « cela fait deux ans que nous ne gagnons même pas un franc (ndlr : primes de match) », et parfois « nous mangeons de la bouillie de haricots », se plaignaient-ils à tour de rôle. Certains menaçaient même de ne plus défendre le maillot national. « Trop c'est trop et si les choses ne changent pas, nous arrêtons de jouer en équipe nationale », ont-ils lancé « unanimement ».

